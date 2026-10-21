Un profesor de Huelva se hace viral enseñando lengua de signos a ritmo de música

Lo que empezó como una actividad improvisada en un colegio de Huelva ha terminado convirtiéndose en todo un fenómeno viral. Juan González, profesor del Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús, ha conquistado a todos tras publicar un vídeo en el que enseña a sus alumnos la lengua de signos.

Pero no lo hace de la forma tradicional, sino a través de la música, concretamente al ritmo de la popular canción ‘Bonito, bonito’, de Thiago Navarro. Fue una alumna de Primaria la que le dio la idea, al compartir con él una versión signada que había descubierto en redes sociales.

Juan decidió, entonces, que podía ser una buena herramienta educativa para acercar a los escolares a otras formas de comunicación. "Yo utilizo la música como recurso en el aula, para mí es fundamental. No soy profesor de Música, pero la utilizo como recompensa, como método para memorizar, como dinámica de trabajo… En Lengua, Mates y en todas las asignaturas", explica a Antena 3 Noticias.

Y dicho y hecho, tras unos minutos de ensayo en el recreo lo puso en marcha en una de sus clases. Durante la actividad, los alumnos han aprendido no solo los gestos de la canción, sino también la importancia de esta forma de comunicación y de construir una sociedad más accesible para todas las personas.

Tres millones de visualizaciones

El profesor compartía en sus redes sociales el vídeo de esta particular clase y acumula ya casi tres millones de visualizaciones. En las imágenes se observa al docente cantando junto a sus alumnos, mientras todos practican lengua de signos, en una escena que ha emocionado a miles de usuarios de redes sociales y que ha traspasado fronteras.

El ejercicio combina música, expresión corporal y valores de inclusión, una fórmula que engancha. Pero más allá del éxito viral, Juan se queda con lo importante de la lección: enseñar a los más pequeños que comunicarse sin barreras es una responsabilidad de todos.

De una canción a un proyecto docente

Una experiencia que no descarta repetir semanalmente en el aula. “Vamos a generar un proyecto sobre lengua de signos porque es algo que hay que abordar, o sea, es una necesidad real y, como escuela inclusiva que somos, es algo obligatorio y necesario”, apunta. Y que demuestra que la educación también puede hacerse viral cuando pone el foco en la inclusión.