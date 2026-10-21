Menos movimiento y más tiendas vacías: así se reorganiza la acampada de Sol 25 días después

La acampada de la Puerta del Sol continúa instalada en el centro de Madrid, aunque la imagen que ofrece durante estos días es la de un espacio con escaso movimiento visible. Ahora lo que vemos son pocas entradas y salidas, para conseguir entrar hay que retirar algunas vallas.

Una vez dentro, buena parte de las tiendas permanecen cubiertas por lonas, lo que dificulta distinguir desde fuera cuáles siguen ocupadas y cuáles han quedado vacías. La imagen contrasta con la actividad que acompañaba a los primeros días de acampada.

Los acampados explican a Antena 3 Noticias que algunos de los espacios han quedado libres porque varias personas han decidido marcharse voluntariamente. Sin embargo, no hay un recuento confirmado que permita determinar cuántas personas permanecen actualmente en el asentamiento ni cuántas lo han abandonado.

Un puesto para gestionar las tiendas libres

En el interior del campamento funciona un puesto vinculado a la comisión de Urbanismo que actúa como punto de encuentro entre quienes necesitan una tienda y quienes disponen de una que ya no utilizan. Según cuentan, desde allí se organiza la distribución de los espacios disponibles para aprovechar las estructuras que quedan libres.

La gestión responde a una dinámica propia del asentamiento: cuando una persona abandona el campamento y deja de necesitar su tienda, esta puede volver a utilizarse para dar cobijo a otra persona. Aseguran que las estructuras sobrantes se van introduciendo en el interior del recinto y se recolocan en función de las necesidades. Para no molestar a los viandantes que pasean fuera de la acampada ni a los accesos y salidas de metro.

Allí niegan que las tiendas se estén alquilando o vendiendo. Dicen que los espacios libres se redistribuyen dentro de la propia acampada y no se destinan a una actividad comercial.

Personas sin hogar que llegan por la noche

Es por la noche cuando algunas personas sin hogar llegan al campamento en busca de un lugar donde dormir. Esta práctica, descrita por los propios acampados, ayuda a explicar por qué algunas tiendas que parecen desocupadas durante el día pueden volver a utilizarse posteriormente.

La acampada de Sol surgió en el contexto de las movilizaciones por el derecho a la vivienda, tras el desahucio de Maricarmen Abascal. Sin embargo, entre quienes continúan en el asentamiento también hay voces críticas con la evolución de la protesta. Uno de los jóvenes considera que se ha ido perdiendo parte del foco central con el que comenzó la acampada y que, con el paso de los días, las reivindicaciones se han ampliado a otras cuestiones.