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Buscan a José Antonio, un niño de 9 años desaparecido en Tomelloso (Ciudad Real) desde hace un mes

En caso de disponer de información acerca del paradero del menor, se recomienda contactar con la Guardia Civil a través del 062.

La información sobre el menor desaparecido en Tomelloso

La información sobre el menor desaparecido en Tomelloso EUROPAPRESS

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

José Antonio P.M. es un niño de 9 años y desapareció el pasado 20 de septiembre en Tomelloso, Ciudad Real, tal y como ha informado el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior.

Tal y como describe la alerta lanzada desde el organismo, el niño es de constitución física normal, con ojos marrones, y pelo liso, corto y color castaño, mide 1,35 centímetros de altura.

En caso de que alguna persona disponga de información acerca de su paradero, el Centro Nacional de Personas Desaparecidas recomienda contactar con la Guardia Civil a través del 062.

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