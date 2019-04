La mala fama digital persigue a los pueblos que han sido escenario de tragedias

Tecleamos Alcàsser en un buscador de internet, y lo que aparece en las primeras imágenes tiene relación con el crimen de 1992. Esta localidad no se quita el cartel de trágica y los algoritmos de google no contribuyen a que así sea.

Eva Zamora, alcaldesa de Alcàssar, afirma que: "Nos gustaría que apareciese como un pueblo tranquilo y agradable, donde viene mucha gente a vivir".

Probamos con Puerto Hurraco, en Badajoz, y encontramos más de lo mismo. La masacre de 1990 en esa pedanía anula todo lo demás, tampoco se ve su parroquia en imágenes.

Esta mala fama la sufren uno de cada diez pueblos españoles, debido a la indexación en internet les perjudica, y algunos solo por la originalidad de su nombre.

La Degollada (Asturias), Los Infiernos (Murcia), Venta de Pantalones (Jaén), Peleas de Arriba y Peleas de Abajo (Zamora), y como no, Lepe (Huelva). Donde los semáforos no son más altos para que no se los salten, y donde asumen de manera positiva su protagonismo en los chistes.

Pueblos marcados por su pasado, o por su fama aunque en este caso sea por internet.