El psicólogo Javier Urra revela los "antídotos" contra los delitos sexuales entre menores: "Tenemos un gran problema"

"Los niños solo tienen que ser niños" dice el psicólogo Javier Urra, y esta afirmación que parece obvia y evidente deja de serlo cuando trascienden noticias como el incremento de los delitos sexualescontra menores o el caso de las fotografías realizadas con inteligencia artificial también a menores.

Antena 3 Noticias ha preguntado directamente al psicólogo Javier Urra qué está ocurriendo y el experto nos explica por un lado que "estamos en una sociedad muy situalizada y por otro hemos acortado los tiempos de la infancia".

Además, añade que "cuando hicimos la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor estas situaciones no se podían prever, muchos chicos de menos de 14 años no van a tener respuesta judicial y, yo, uniría este criterio con el tema de la pornografía violenta, lo uniría con la violencia de género" dice Urra.

En este punto Javier Urra recalca que "al final los agresores, los que ridiculizan son los varones y las víctimas vuelven a ser las mujeres, en este caso las chicas. Cuando se habla de educación sexual no nos quedemos solo en lo físico, en el preservativo ", pide él abordar "la diferencia entre amar y tener, en lo que es el respeto, en lo que es la intimidad, en lo que es una relación sexual que es de pareja no grupal, en no tener una relación cuando se ha bebido, o cuando se ejerce acción para que otro beba".

Urra diagnostica los males pero también habla de las soluciones, que según su criterio, "pasan primero por el trabajo que están realizando las Fuerzas de Seguridad y la atención a la víctima, pero hay algo importante que se llama educación, educación en el hogar, educación en la escuela, educación en la red social, autodominio y no buscar solo el placer de uno, sino el cariño, el afecto, la ternura... palabras que pueden parecer a estas horas 'uy que poético está'. No, no, estos son los antídotos ante estos hechos gravísimos que suponen un 14% de agresiones, y un 45% de carácter sexual. Los compañeros de la fiscalía están muy preocupados porque los datos son inapelables, tenemos un gran problema".

Con respecto a las menores de las que se han distribuido imágenes suyas desnudas realizadas a través de la inteligencia artificial, Urra añade sobre los autores que "no se ponen en el lugar de la víctima porque no tienen sentimiento de culpabilidad y porque ya están empezando a confundir lo que es real de lo que no lo es".