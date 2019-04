Vecinos y turistas de Torrevieja protestan por la falta de socorristas en la playa

Esperaban una solución para hoy, después de que el alcalde de la ciudad, José Manuel Dolón, anunciase el lunes que el contrato del servicio de salvamento se firmaría y comenzaría a funcionar este martes. El contrato se firmará para tres años y supondrá la contratación de 64 trabajadores, pero todavía se sigue esperando.

Vecinos y turistas, muchos en bañador y algunos incluso con flotadores en la mano, protestaban porque la bandera roja sigue ondeando en la playa y no hay rastro de socorristas, aunque pocos se han resistido a meterse en el agua. “Los niños querían bañarse y es imposible retenerlos en la arena”, decía una madre.

"No tenemos otra cosa más que la playa aquí", señalaba una señora. "No se puede jugar así con las vidas humanas, sobre todo de los niños", aseguraba otra. "La bandera roja te dice que si te pasa algo, el alcalde no se hace responsable. Y eso es un chantaje", se quejaba uno de los vecinos que protestaban.