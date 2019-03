Prohíben fumar en todo el recinto de la Muralla de Ávila

Desde hace una semana esta prohibido furmar en el recinto de la muralla de Ávila. El Ayuntanmiento de Ávila ha decidido prohibir el tabaco en todo el recinto del monumetno porque las numerososas colillas que aparecen todos los días en el suelo y por la dificultad de limpiar un suelo de piedra muy rugoso.



Pero no han quedado ahí las prohibiciones. También se ha prohibido llevarse piedras de la Muralla. Y eso no es todo. Asomarse para ver la altura de la Muralla tampoco está permitido.



Las visitas en grupo se limitan a 50 personas. Y por último tampoco se puede usar el flash en las represantaciones nocturnas para no cegar a los actores.