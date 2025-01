Un profesor español, a punto de ganar un millón de euros

Se llaman ‘Global Teacher Prize Award 2025’, aunque más bien se conoce a estos premios como ‘el Nobel de la Educación’. Y este año acaba de ser nominado como uno de los 50 finalistas a alzarse con el primer puesto un español. Se llama Ángel Luis González Serrano, un toledano que trabaja en el instituto CIFP Virgen de Gracia de Puertollano, en Ciudad Real. Ahora podría convertirse en el primero de nuestro país en ganar el título de ‘Mejor Profesor del Mundo’. Un galardón dotado con un millón de dólares, algo más de 950.000 euros.

Esta mañana nos hemos citado con Ángel en el instituto en el que trabaja de Puerto Llano, en Ciudad Real. Allí hemos sido testigos de cómo sus alumnos le han recibido al entrar en el aula con un fuerte aplauso tras enterarse de la noticia de su nominación. En la entrevista con el docente nos contaba que no se creía lo que estaba pasando. “Cuando recibí el correo y me enteré de que me habían nominado tuve que leérselo a todos los familiares con los que estaba en ese momento para darme cuenta de lo que estaba pasando”.

Aunque cueste creerlo, Ángel obtuvo el título en Ingeniería Informática e inicialmente trabajó como programador. Pronto descubrió su vocación por la docencia, “la mejor profesión del mundo” para él. “Al principio fue difícil dejarlo porque tienes que pagar muchas facturas a final de mes, pero al final cuando los tuyos te ven feliz y te animan para que hagas lo que te gusta te das cuenta de que estás donde tienes que estar”, nos explica. Y allí se quedó, dando clase a sus alumnos de Formación Profesional.

"Trato a mis alumnos como me gustaría que trataran a mi hijo"

Si hay algún hecho que marcó radicalmente su manera de dar clase fue el nacimiento de su hijo con trastorno del espectro autista. “Me ha hecho mejor persona, y yo se lo digo a mi hijo cada día, y le encanta que se lo diga”. Se ríe en mitad de una entrevista en la que nos cuenta que desde entonces se dedica a cuidar y a motivar a sus estudiantes. “Quiero que se sientan orgullosos de todo lo que hacen, que se den cuenta de que la vida está llena de oportunidades”. Sobre todo para aquellos que tienen necesidades educativas especiales.

En esta conversación, y nunca mejor dicho, le preguntamos por la pregunta del millón: “¿Qué harías si ganas ese millón de euros?”. Si el toledano se hiciese con el primer puesto nos cuenta que haría una fundación para destinar el dinero a todos aquellos estudiantes que vienen de zonas más desfavorecidas y con necesidades educativas especiales. “Para que todos tengan las mismas oportunidades”. Porque su objetivo es conseguir que sus alumnos puedan llegar a ser lo que ellos quieran ser.

