A prisión por intentar matar a su pareja golpeándola brutalmente y rociándola con gasolina: "Te voy a matar"

La Audiencia Provincial de Madrid condena a tres años y nueve meses de prisión a un hombre por intentar matar a su pareja después de golpearla, agarrarla del cuello y rociarla con gasolina mientras le decía: "Hoy se va a acabar todo, te voy a matar".

Según recoge la sentencia, los hechos ocurrieron en la madrugada del 4 de septiembre de 2024, cuando el acusado, que no aceptaba la decisión de su pareja de poner fin a la relación, inició una discusión en el domicilio que ambos compartían.

Durante la disputa, la golpeó y la cogió con fuerza del cuello antes de abandonar momentáneamente la vivienda.

Poco tiempo después regresó con un bidón rojo de gasolina, empujó a la mujer contra un sofá y continuó golpeándola en la cabeza y la cara. Obligándola a ponerse en pie, la roció con el combustible por todo el cuerpo y la condujo hacia la cocina mientras le amenazaba de muerte.

La víctima huyó perseguida por el agresor

En un descuido del hombre, la víctima aprovechó para huir de la vivienda y corrió hasta las dependencias de la Policía Local de Villanueva del Pardillo. El agresor continúo su persecución hasta que la mujer llegó a la comisaria y, posteriormente, se deshizo del bidón en un contenedor próximo a la casa.

La resolución considera al acusado autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y de un delito de lesiones en el ámbito familiar, apreciando la agravante de género y la agravante de parentesco. Como atenuante, se le reconoce la reparación del daño, ya que consignó 14.000 euros para indemnizar a la víctima por las lesiones sufridas.

El tribunal también le ha impuesto una orden de alejamiento y prohibición de comunicación durante seis años con la víctima. A esto se le suman cinco años de libertad vigilada y 56 días de trabajos en beneficio de la comunidad por el delito de lesiones.

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