La Policía Local de Valencia estrena vehículo, el patinete eléctrico

"Los controles no se hacen en puntos de la ciudad elegidos al azar, sino donde detectamos mayor siniestralidad", nos cuenta este agente de la Policía Local de Valencia.

En total son 12 agentes los que forman esta nueva unidad especializada, pionera y novedosa en España, llamada "Grupo de Inspección y Vigilancia de los Viales Ciclistas". Su objetivo es claro, reducir la siniestralidad. Sólo en el último año, en 2025, en Valencia se produjeron cerca de 1.200 siniestros con patinetes implicados, hubo 180 heridos graves y 3 fallecidos. Desde 2019 a 2023 crecieron en un 186% los siniestros vinculados con los vehículos de movilidad personal.

"El uso de este vehículo está cada vez más extendido y, con ello, los accidentes con patinetes han aumentado; necesitábamos hacer algo para frenar esta siniestralidad", remarca el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, Jesús Carbonell.

Una nueva unidad que patrulla con patinete por los 220 km de carril bici que hay por toda la ciudad para garantizar un mejor control y vigilar que los usuarios de patinetes cumplen con la normativa. Además, cuentan con estos controles, establecidos en puntos estratégicos, para velar que no conduzcan bajo los efectos del alcohol y de las drogas y que tampoco excedan la velocidad permitida. "Un patinete debe circular a 25 km/h; este aparato que tenemos en los controles nos permite garantizar que no excedan de esa velocidad", añade el agente.

"Es que van como locos y no conocen las normas de conducción", señala una viandante.

"Nadie se imagina que un agente no patrulle con moto o coche; era necesario añadir este vehículo, el patinete eléctrico, porque ya forma parte de nuestro día a día y esto nos va a permitir un mejor control", destaca el concejal.

Cuentan también con un medidor pionero para detectar patinetes eléctricos ilegales y, también, gracias a que estos agentes patrullan por todo el vial de carril bici, permitirá detectar los desperfectos en la red ciclista de la ciudad para mejorarlo.

"Una unidad novedosa de la que ya nos han contactado de ayuntamientos de otras ciudades interesados por ella para implementarla", concluye el edil.

