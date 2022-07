Preocupación por el estado de salud de Julio Iglesias

¿Tiene Julio Iglesias problemas de salud? Hace tiempo que el cantante no aparece en público y se rumoreaba acerca del posible mal estado de su salud. Recientemente se han conocido declaraciones que aseguran que se encuentra en silla de ruedas, además de sufrir pérdidas de memoria. Estas afirmaciones sobre su delicado estado de salud, tienen preocupados a sus millones de seguidores de todo el mundo.

Jorge Rial, un conocido presentador de la televisión argentina, aseguró en su programa "Argenzuela" de la cadena argentina C5N, que el cantante estaría en un delicado estado de salud que le mantendría postrado en una silla de ruedas. Afirmó que Iglesias "no quería que lo vieran así" ya que le preocupa su imagen pública. "Para mí es el artista hispano más grande de la historia. Cada vez que los veo (refiriéndose a los memes que cada mes de julio proliferan en las redes sociales sobre el cantante) ya no me divierto porque me quedé con la imagen que se encontró otro famoso cantante, que fue a visitar a Julio Iglesias a Miami. Este famoso, con sobrenombre de animal, muy amigo de él, está armando una producción musical de duetos. Y dijo que quiere hacer un dueto con él. Por eso lo fue a visitar a su mansión de Miami", dijo.

Con "famoso cantante con sobrenombre de animal", Rial se refería a José Luis Rodríguez "El Puma", de 79 años. "El Puma", relata que en una visita a Julio Iglesias, le vio sentado de espaldas rodeado de mujeres en topless y que, cuando se acercó, vio que la silla donde estaba sentado era una silla de ruedas.

Por otro lado, sus familiares aseguran que el cantante se encuentra en perfecto estado. "Mi padre está de maravilla" señaló su hijo Julio.

"No quiero que nadie me vea así"

Los rumores sobre los problemas de salud del cantante se remontan a 2020, cuando se publicaron unas imágenes en una playa de República Dominicana donde se le ve muy delgado, con una pierna vendada y siendo ayudado por dos mujeres para andar sobre la arena de la playa en la que se encontraba.

El año pasado, hizo una revelación en su perfil de Instagram contestando a las especulaciones acerca del deterioro de su estado de salud, contando una anécdota que muchos desconocían. Con una foto suya de joven en traje de baño en una playa de Peñíscola en los 60, Iglesias contó que a los 19 años se encontraba en el hospital “casi sin vida y con muy pocas esperanzas de poderme recuperar”. En la época en que fue tomada la fotografía, el cantante llevaba dos años de recuperación y el deporte era una parte principal de su rutina "nadaba de seis a siete horas diarias", escribía en el post de Instagram. También cuenta que fue entonces cuando comenzó a escribir canciones.

También hizo referencia a estos rumores en una entrevista para la COPE: "Estoy mucho mejor de lo que escucho por ahí", "estoy perfectamente bien", declaraba. Otras opiniones afirman que su aislamiento se debe a que tiene miedo a contagiarse de Covid-19.