Un coche marcha atrás causa un brutal atropello en Argentina dejando 15 heridos graves

Un coche da marcha atrás y provoca un brutal atropello a más de 15 personas en la ciudad de Mendoza, Argentina. El accidente se produjo a la salida del Teatro Plaza, en la calle Colón 27 de la ciudad de Godoy Cruz, en Argentina, donde se había terminado de interpretar la obra "Dos locas de remate". Allí, frente a la calle, esperaba la multitud a las actrices Verónica Llinás y Soledad Silveyra para poder saludarlas una vez terminada la función.

El vehículo gris da marcha atrás a toda velocidad y embiste a muchas de las personas que se encontraban esperando frente a la puerta del teatro, sin apenas capacidad de reacción. La parte trasera del vehículo rompe la vidriera de un local. Varias personas atraviesan la cristalera mientras que otras se quedan atrapadas debajo del turismo.

El conductor, un hombre de 62 años con el carnet de conducir caducado asegura que no lo hizo a propósito y que perdió el control del vehículo automático. Varias personas intentaron lincharlo en la vía pública y bajarlo del coche, pero el hombre imploró perdón al grito de "No lo hice a propósito". Según asegura el conductor, la caja automática del vehículo se le trabó y no pudo frenarlo a tiempo.

Tres heridos en estado grave

Los heridos, tres de ellos en estado grave fueron trasladados a dos hospitales de la zona. “Hasta el momento tenemos registrados 15 heridos, de los cuales están distribuidos en el Hospital Central o en el Luis Lagiomaggiore. Tres de esos 15 están con código rojo, es decir que tienen politraumatismos y están siendo evaluados por los equipos médicos. El resto de personas que necesitaban asistencia fueron atendidos por el personal de emergencia”, explicó el intendente del lugar, Tadeo García Zalazar.

La actriz Soledad Silveyra ha transmitido su dolor ante el incidente. “Atropelló a toda la gente que nos estaba esperando y fue horrible, fue la cosa más espantosa, nunca me imaginé ver algo así. Era una noche gloriosa, maravillosa y termina con esta tragedia que no podemos creer. Estamos enojadas con nosotras mismas porque nos hubiéramos querido quedar hasta el final. Estuvimos con la gente, nos sacaron y bueno las dos nos queríamos ir. Nosotros salimos y nos quedamos con los dueños del teatro haciendo la foto y eso nos salvó, si no hubiéramos estado con la gente ahí sacándonos la foto y firmando. Hay que estar comunicados con el hospital, hay 3 personas graves, nosotras lo vimos”.