Los policías locales aprenden a preservar las pruebas en el escenario del crimen

La víctima ha recibido un disparo en la cabeza, pero un cuchillo ensangrentado aparece bajo su cuerpo. Es sólo una de las decenas de pruebas, a veces invisibles, que pueden ser claves para resolver un asesinato. Son agentes de policía local. No tienen competencia para analizar el escenario de un crimen, pero siempre son los primeros en llegar. Los movimientos que realicen pueden afectar a la investigación. Por eso están realizando, por un día, el trabajo de la policía científica.

Se nos enseña cuál es el procedimiento para que cuando lleguemos sepamos no tocar, no contaminar nada, explica un asistente al curso. Peinan la escena con toda la tecnología necesaria. Y las posibles evidencias son localizadas y correctamente marcadas. Gracias a cursos como este sabrán cómo actuar para facilitar y no entorpecer el trabajo de sus compañeros en criminología en situaciones reales.