La Policía Nacional de Salamanca salva la vida de un camionero que se encontraba indispuesto mientras trabajaba en Italia

Daniel González realizaba una videollamada con su compañero y amigo Alberto, que estaba estacionado con su camión en un área de servicio de Alessandria, en Italia. Alberto tenía que esperar allí 48 horas para descargar en una empresa. De repente, comenzó a sentirse indispuesto. "Me dijo que se encontraba mal. Estaba muy pálido, le daban taquicardias y comenzó a vomitar", explica Daniel.

Fueron momentos muy angustiosos. Llamó a Emergencias 112 y a la Guardia Civil pero "me decían que al estar en Italia no podían hacer nada". A continuación, se le ocurrió avisar a la Policía Nacional de Salamanca. "Ellos me dijeron que iban a ponerse en contacto con el Consulado de España en Milán", explica.

Había sufrido un shock

Daniel facilitó a la Policía los datos de filiación de su amigo, la matrícula de la cabeza tractora y su localización. "Cuando vi que se empezaba a sentir mal le pedí que me enviara su localización y eso fue muy útil", reconoce.

Tras activarse la colaboración policial internacional, una patrulla del cuerpo de los Carabinieri se desplazó al lugar. Allí localizó al camionero que había sufrido un shock. El equipo sanitario, que había sido movilizado, logró estabilizar a la víctima y la trasladó al hospital donde lograron salvarle la vida. "Me dijeron que cuando lo encontraron estaba muy débil y podía haber entrado en coma diabético", explica Daniel aliviado.

Repuesto y en casa

Gracias a la rápida actuación de la Policía Nacional de Salamanca y a la colaboración internacional con Italia, Alberto se recupera. Ya está de vuelta en España. Alberto y Daniel están enormemente agradecidos a la Policía de Salamanca y a la de Italia. "A mí me estuvieron en todo momento informando de cómo se encontraba. No sé qué hubiera sido de él si no actúan con esa rapidez", sentencia.

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