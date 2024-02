Se busca al propietario de un sobre lleno de dinero en el ayuntamiento lucense de Bóveda

¿Imaginan ir paseando por la calle y encontrar un sobre lleno de dinero? Es lo que le aconteció a un vecino de Bóveda, en Lugo. El hombre, que caminaba por el centro de la localidad, se agachó para recoger lo que parecía un folio en blanco y, para su sorpresa, al abrirlo encontró una buena cantidad de billetes.

Esta persona, que prefiere mantenerse en el anonimato, no lo dudó. Dejó el sobre en el Ayuntamiento para que fuese el alcalde el que gestionase su devolución. Y, desde entonces, comienza a reinar la intriga. El regidor, José Manuel Arias, no quiere especificar a cuánto asciende la cantidad topada pero sí comenta que "hay detalles en el interior del sobre que el propietario debe conocer", y eso facilitaría que no se cometiese una estafa.

Temen desde el Ayuntamiento el dinero pueda pertenecer a una persona mayor "que igual puede estar teniendo problemas para finalizar el mes. Así que la prioridad es encontrarlo". Y eso han hecho.

En las redes sociales han publicado un aviso que "colaboración ciudadana". "Un vecino ha encontrado un sobre con dinero cerca del centro de salud. Tras recibir la información, el Ayuntamiento de Bóveda lo custodia a la espera de que su dueño o dueña pueda recuperarlos, y por ello pedimos colaboración vecinal".

Además, recoge el escrito. "Para que el sobre vuelva al propietario o propietaria, se solicitará a quien lo reclame la información del contenido del sobre que sólo él o ella pueden conocer". Es por esto que, por mucho que insistimos, el regidor no quiere decirnos de qué cantidad hablamos, ni qué aspectos pueden diferenciar a ese sobre de otros.

Por ahora todo es una incógnita. Los comentarios en las redes no se han hecho esperar, sobre todo para alabar la acción de quien encontró el dinero y lo dejó en el Ayuntamiento. Además, la publicación ha sido ya compartida por unas 200 personas. ¿Encontrarán en Bóveda al vecino dueño del dinero?

Desde el Consistorio confirman que en cuanto encuentren al propietario del sobre lo comunicarán a sus vecinos por las redes sociales de la institución.

