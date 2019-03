La Policía difunde las imágenes de las obras de arte robadas más buscadas

Estas obras de arte, que podrían alcanzar en el mercado negro "un precio desorbitado" y que buscan los agentes especializados de la Brigada de Patrimonio Histórico, adscrita a la UDEV Central de la Comisaría General de Policía Judicial, se pueden ver en www.youtube.com/policia.

Sólo una de las piezas investigadas por los agentes, según la Policía Nacional, el óleo 'Auvers Sur Oise', de Paul Cézanne, está valorado en 4,8 millones de euros. Este cuadro fue robado en enero de 2000 en el Museo Ashmolean de Oxford (Reino Unido). También hace algo más de diez años robaron del museo Gardner de Boston diez obras maestras valoradas en 250 millones, entre ellas 'Storm on the Sea of Galilee', un lienzo de Rembrant de 1663. Además, figuran como las más buscadas 'Le pigeon aux petits pois', de Pablo Picasso, y 'La pastorale', de Matisse, ambas robadas, junto a otros tres cuadros, del Museo de Arte Moderno de París en mayo de este año. Los especialistas también intentan dar con el paradero de dos obras de Van Gogh: 'Brooms and Red Poppies', sustraída en Giza (Egipto) y 'View of the Sea at Scheveningen', robada en diciembre de 2002 del Museo que lleva el nombre del artista en Amsterdam.

Los agentes buscan asimismo una pintura de Sorolla, 'El Santero de la Cofradía', sustraída este mismo año de la casa museo Benlliure de Valencia y una obra de Toulouse Lautrec, 'Lady with a Hat', robada en Italia. Pero los especialistas, que cuentan con la base de datos de obras de arte robadas llamada Dulcinea, llevan buscando algunas obras desde hace más de 20 años, como las que fueron sustraídas del Palacio Real de Madrid en agosto de 1989: 'Dama desconocida' y 'Mano', ambas de Velázquez; 'San Carlos Borromeo', de Bayeau y 'Retrato de dama', de Juan Carreño de Miranda.

Más de 8.000 pinturas, esculturas, tallas, elementos arquitectónicos o piezas arqueológicas se encuentran registradas en el archivo informático 'Dulcinea', pionero en España. La Brigada del Patrimonio Histórico de la Policía Nacional fue galardonada con la Medalla de Oro de Bellas Artes de 2007.