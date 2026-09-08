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Accidente ferroviario

Muere una persona tras ser arrollada por un tren de Cercanías en Guadalajara

El suceso ha provocado el corte de la vía de Cercanías en el kilómetro 56.

Tren de Cercanías

Tren de Cercanías Europa Press

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Daniel Caballero
Publicado:

Una persona ha muerto este martes tras ser arrollada por un tren en la vía ferroviaria de Cercanías, a la altura del kilómetro 56, en Guadalajara. El suceso se ha producido alrededor de las 10:09 horas, cuando los servicios de emergencia han recibido el aviso. Hasta el lugar se ha desplazado una UVI, cuyos sanitarios únicamente han podido confirmar el fallecimiento de la víctima.

También han acudido efectivos de los Bomberos de Guadalajara, así como agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. Tras el accidente, se ha procedido al corte de la vía ferroviaria. Renfe y Adif han sido informados del suceso y este último organismo ha interrumpido la circulación por la línea de Cercanías mientras se llevan a cabo las actuaciones correspondientes.

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