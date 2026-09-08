Un vuelo para recordar: padre e hija surcan el cielo juntos por primera vez

Pedro y Lucía Sánchez son padre e hija. Los dos son pilotos y, además de profesión, comparten la compañía en que trabajan. Pedro lleva más de 20 años en la aerolínea y es comandante, mientras que Lucía hace dos años que ha comenzado su trayectoria. Durante años, Lucía escuchó las anécdotas que su padre traía de cada vuelo. Ahora ambos comparten vocación y han podido volar juntos en su primer vuelo comercial.

Para Pedro, la aviación siempre ha sido mucho más que una profesión. A sus años, mantiene intacta la ilusión con la que comenzó su carrera. "Mi ilusión es la misma que cuando tenía 19 años", asegura. Cuando le preguntamos con qué palabra definiría su trabajo, lo tiene claro: "Vocación". Una vocación que ahora comparte con su hija, Lucía, que este año se ha incorporado a Vueling como copiloto.

Para ella, la aviación tampoco es un mundo desconocido. Desde pequeña creció escuchando en casa historias sobre vuelos, operaciones y las decisiones que se toman a miles de pies de altura. "Desde pequeña me ha llamado mucho la atención lo que nos transmitía mi padre de su trabajo", explica.

Sin embargo, seguir sus pasos no fue una decisión condicionada por la profesión de su padre. Lucía asegura que su elección respondió a una inquietud propia. "Lo importante, siempre, es lo que llevas dentro", señala. Aquella curiosidad que comenzó durante su infancia terminó convirtiéndose en una vocación y, finalmente, en una profesión que ahora ambos comparten desde la misma cabina.