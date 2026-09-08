Alrededor de 3000 alumnos volverán a las clases en aulas prefabricadas por segundo año consecutivo tras la DANA

A tan sólo un día de iniciar el curso, muchas familias y docentes ven con incertidumbre el futuro de las instalaciones de algunos centros educativos. En varias zonas afectadas por la DANA, siguen esperando que se inicien las obras de las nuevas instalaciones.

Se calcula que alrededor de 3.000 alumnos seguirán en aulas prefabricadas un año más. Una situación provisional que ya se está alargando demasiado para muchos alumnos y profesores. Se trata de los 300 del CEIP Orba de Alfafar, los 500 del CEI Ausiàs March y el CEIP Lluis Vives de Massanassa, los cerca de 400 del CEIP l'Horta de Paiporta, y los 1.500 alumnos del del IES Berenguer Dalmau de Catarroja, entre otros. En la mayoría de estos centros, la queja es compartida: falta de sombra en el patio, poco espacio en las instalaciones, calor en algunas clases, y demasiado tiempo dicen esperando un lugar definitivo.

Nos lo explica Yolanda Morales, Presidenta del AMPA del IES Berenguer Dalmau de Catarroja: "Llegamos aquí con un centro con infraestructuras insuficientes, estamos en el proceso de montarlo. Aunque se habilitó más espacio, cogiendo parte de la calle y de la avenida, se queda corto, el espacio es reducido. En cuanto al calor en las aulas, tenemos aires acondicionados, pero cuando están todos encendidos, de vez en cuando salta la luz porque no hay potencia suficiente".

Una situación que ha comprobado de primera mano Germán Pérez, profesor y tutor del centro: "Son estructuras muy endebles, se pierde por las ranuras el frío del aire acondicionado y hace calor. Es chapa, se calienta y es bastante incómodo. También se escucha el ruido entre aulas. Entendemos que la administración funciona lenta, pero se necesita, y va muy lento".

Algunos docentes están preocupados por cómo puedan pasar los próximos días si no bajan las temperaturas: "Nos encontramos con un sol tremendo, de hecho en los pasillos no se puede respirar. Estamos viviendo desmayos en las clases. Los patios son un invernaderos, ayer tuvimos consejos escolar e informamos que estamos poniendo toldos con un coste grandísimo que se podría invertir en dar respuesta a otras necesidades, no son condiciones", añade María soledad, profesora de ciclos formativos.

En cuanto a las instalaciones, varios docentes nos explican que faltan espacios de todo tipo: "No tenemos espacios de reunión, ni para recibir a las familias, estamos saturados". En algunos colegios, como el CEIP l'Horta de Paiporta nos explican que tienen los pasillos llenos de estanterías porque no hay hueco en las aulas.

La Consellería de Educación

Fuentes de la Consellería de Educación han confirmado a Antena 3 Noticias, que "no han dejado de trabajar en estos centros" y que están con los trámites para iniciar las obras cuánto antes.

Respecto a las fases de cada centro nos especifican lo siguiente:

- Los centros de Alginet y Alfafar se iniciará la licitación para la ejecución de obras en octubre. En noviembre, será el turno de los centros de Massanassa y Catarroja.

- En Algemesí, el ayuntamiento está trabajando porque la Acequia Real atraviesa la parcela y el consistorio tiene que hacer algunos trámites en ese sentido.

- Paiporta tiene la competencia delegada en el Ayuntamiento y depende de ellos. Desde el ayuntamiento confirman a Antena3Noticias que están en la fase de contratación de la redacción del proyecto.

- El IES Alameda de Utiel: la semana que viene se espera tener formalizado el contrato para la redacción del proyecto que se estima en cuatro meses.

- Respecto a los dos conservatorios pendientes (Utiel y Catarroja), en la primera semana de octubre se espera formalizar el contrato de servicios de redacción del proyecto.

En cuanto a los plazos, no han querido aventurarse a dar una fecha. Desde el AMPA de varios de los centros afectados nos explican que la fecha estimada de fin de obra que les han facilitado es 2029 - 2030.