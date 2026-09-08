Calendario escolar Murcia 2026 - 2027: días lectivos y días festivos

Consulta el calendario escolar para organizar la vuelta al cole, las vacaciones y las escapadas del próximo curso.

El calendario escolar de Murcia para el curso 2026-2027 recoge cuándo empiezan las clases en cada etapa educativa, así como los puentes, los días festivos y los periodos de vacaciones de Navidad y Semana Santa.

Estas son todas las fechas que debes conocer.

¿Cuándo comienzan y finalizan las clases en Murcia?

El calendario escolar de Murcia del curso 2026-2027 establece cuándo volverán a las aulas los alumnos de cada etapa educativa:

Educación Infantil, Primaria y Educación Especial : las clases comenzarán el 8 de septiembre de 2026 y finalizarán el 22 de junio de 2027.

: las clases comenzarán el 8 de septiembre de 2026 y finalizarán el 22 de junio de 2027. Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Formación Profesional de Grado Básico, Bachillerato y Educación de Personas Adultas : el curso se iniciará el 10 de septiembre de 2026 y terminará el 21 de junio de 2027.

: el curso se iniciará el 10 de septiembre de 2026 y terminará el 21 de junio de 2027. Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior: el calendario establece el inicio de las clases para el 14 de septiembre de 2026, mientras que el fin del curso será el 21 de junio de 2027.

Calendario escolar Murcia 2026 - 2027: ¿qué días son festivos y cuándo comienzan las vacaciones?

Además del inicio y el final del curso, el calendario escolar también recoge los principales periodos vacacionales y los días no lectivos.

Estas fechas permitirán a las familias planificar con antelación los descansos escolares durante el curso 2026-2027. Estas son: