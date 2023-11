La Policía alerta del aumento de robos con la técnica del mataleón: "Es una maniobra muy peligrosa, hay que extremar la precaución"

Hace tan solo unos días un streamer japonés paseaba de noche y solo cerca del puerto olímpico de Barcelona. Estaba realizando una conexión en directo cuando, de repente, varios individuos se colocan a su lado y le dan conversación. Él continúa caminando cuando de repente se abalanzan sobre él y le roban el teléfono móvil con la maniobra conocida como el mataleón.

Dos semanas antes se produjo una situación similar. Unos ladrones asaltaron, de forma violenta, a otro turista británico en el barrio Gótico de Barcelona. En las imágenes grabadas por algunos vecinos se ve cómo dos chicos acorralan a la víctima y le roban utilizando esa técnica. "El mataleón consiste en que uno te pasa el brazo por el cuello y corta la respiración, con lo cual la víctima se desmaya, pierde el conocimiento unos instantes. Es una técnica muy peligrosa", explica a Antena 3 Noticias Toni Castejón, portavoz del sindicato SAP Fepol de Mossos d'Esquadra.

Algunas fuentes policiales aseguran que les preocupa la situación. No solo el aumento, dicen, de hechos delictivos, sino por la violencia extrema que se da en muchos casos. "Antes, normalmente, si el ladrón no conseguía el botín se iba. Ahora no, ahora actúan en grupo y no dudan en apalizar a la víctima si es necesario".

Otras imágenes, a las que ha tenido acceso Antena 3, muestran cómo este verano un grupo de delincuentes -con mucha agresividad- apalea a un hombre para robar el reloj de alta gama. Los expertos aseguran que habitualmente eligen a la víctima, la acechan y, mientras uno la distrae, otro, en cuestión de segundos, le sustraen el reloj de lujo. "Muchos van con la moto y te dan el tirón, cuenta una vecina de Barcelona". "Hay barrios de Barcelona en los que ya no puedes ni entrar...", asegura otro vecino.

Uno de los grupos que afirman que vuelven a estar en auge: los cadeneros. Una vecina cuenta que "antes podías ponerte joyas, ahora no puedes destacar, porque te pegan el tirón".

Sin embargo, el robo por excelencia es el de los teléfonos móviles. Un objeto que, después, las mafias colocan de forma muy sencilla en el mercado negro. "Lo que está sucediendo ahora no había sucedido antes. Me robaron la semana pasada, hay que tener mucho cuidado", explica otra vecina.

Los expertos afirman que en la mayoría de ocasiones se trata de bandas organizadas que viajan de ciudad en ciudad a las zonas turísticas y hacen su agosto.