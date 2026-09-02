Efemérides de hoy 2 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 2 de septiembre?

El 2 de septiembre de 2008, Google lanza el navegador web Chrome. La compañía presenta el nuevo programa como una alternativa más rápida, segura y sencilla para navegar por Internet. Basado en el proyecto de código abierto Chromium, Chrome incorpora un sistema de pestañas independientes que mejora la estabilidad del navegador y estrena el motor JavaScript V8, diseñado para acelerar la ejecución de aplicaciones web. Su primera versión está disponible inicialmente para Windows y, con el paso de los meses, llega también a otros sistemas operativos.

En pocos años, Chrome se convierte en el navegador más utilizado del mundo. En España también alcanza una posición dominante en ordenadores y dispositivos móviles. Gracias a servicios como Gmail, Google Drive o Google Maps, se incrementa el uso normalizado de este navegador, convirtiéndose en una alternativa sólida a Internet Explorer de Microsoft, y popularizándose entre particulares y empresas.

Un 2 de septiembre, pero de 1948, Radio Caracol, la primera cadena de radio de Colombia, inicia sus emisiones en Medellín. La nueva cadena radiofónica nace de la unión de varias emisoras regionales y adopta el nombre de Cadena Radial Colombiana (abreviado como Caracol). En una época en la que la radio constituye el principal medio de comunicación del país, la cadena conecta ciudades que hasta entonces disponen de una oferta muy limitada.

Durante la década de 1950, la emisora alcanza a millones de oyentes en todo el territorio colombiano, convirtiéndose en una de las cadenas con mayor audiencia del país. Con el paso de las décadas, la cadena amplía su programación, ofreciendo informativos, radionovelas y retransmisiones deportivas, lo que ayuda a mantener su liderazgo como una de las principales referencias de la radio colombiana.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 2 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 2 de septiembre?

1666.- Se produce el Gran Incendio en Londres que destruye gran parte de la ciudad, incluyendo el área medieval dentro de la vieja muralla.

1667.- Se instala en París el primer sistema de alumbrado público.

1900.- Entra en servicio un cable telegráfico entre Borkun (Islas Frisias Orientales), situada en el mar del Norte frente a las costas alemanas, y Nueva York.

1969.- Comienza el caso de la empresa Maquinaria Textil del Norte de España (Matesa), una estafa millonaria que afecta a esferas del franquismo.

1906.- El explorador Roald Amundsen alcanza el puerto de Nome (Alaska) después de tres años de travesía y es el primero en atravesar el denominado Paso del Noroeste que une el Atlántico y el Pacífico.

1933.- Italia y la URSS firman un acuerdo de no agresión.

1945.- Firma del acta de rendición incondicional de Japón, a bordo del acorazado Missouri, con lo que se pone fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial.

1970.- El Parlamento de India anula los privilegios de los 279 maharajás y los iguala al resto de la ciudadanía.

1991.- Los ministros de Obras Públicas de España y Portugal inauguran oficialmente el puente sobre el río Guadiana entre Ayamonte (Huelva) y Vila Real (Portugal)

2015.- Aylan, un niño sirio que huía con su familia de la guerra en su país es hallado muerto en una playa turca.

2020.- Un juzgado de A Coruña (España) condena a la familia Franco a devolver el Pazo de Meirás al Estado.

¿Quién nació el 2 de septiembre?

1876.- Francisco Cambó, político catalán.

1894.- Joseph Roth, escritor austriaco.

1952.- Jimmy Connors, tenista estadounidense.

1965.- Lennox Lewis, boxeador británico.

1964.- Keanu Reeves, actor estadounidense.

1966.- Salma Hayek, actriz mexicana.

¿Quién murió el 2 de septiembre?

1652.- José Ribera, pintor barroco español.

1910.- Henri Rousseau, pintor francés.

1969.- Ho Chi Minh, líder revolucionario vietnamita.

1973.- J.R.R. Tolkien, escritor británico, autor de "El señor de los anillos".

2013.- Isidro Sánchez, exfutbolista español.

2021.- Mikis Theodorakis, compositor griego.

¿Qué se celebra el 2 de septiembre?

El 2 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Crianza Respetuosa.

Horóscopo del 2 de septiembre

Los nacidos el 2 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 2 de septiembre

Hoy, 2 de septiembre, se celebran las santas Ingrid y Raquel y los santos Antolín, Hermógenes y Zenón.