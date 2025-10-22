Isabel Preysler abre su "verdadera historia": las cartas de Vargas Llosa y la confesión sobre el amor de su vida

Con más de un centenar de periodistas en la sala, Isabel Preysler presentó en Madrid sus memorias, Mi verdadera historia. Vestida con traje verde agua y arropada por Tamara Falcó y amigos como Nuria González, la “reina de corazones” explicó por qué decidió escribir ahora: se han dicho “tantas cosas falsas” que quería contarlas en primera persona.

“Tengo la edad adecuada”, aseguró, aunque avisa: el libro es “la realidad con matices”. Sus hijos leyeron el manuscrito y “corrigieron lo que han considerado mejor”, reconoce entre sonrisas, deslizando que pudo eliminar pasajes del primer borrador.

Las cartas de Mario: “Mario fue feliz conmigo”

Uno de los ejes del libro son las cartas de amor de Mario Vargas Llosa, su pareja entre 2015 y 2022. Preysler combate la versión de que el Nobel fue infeliz: “Me llena de perplejidad y aún no consigo entender el empeño de su entorno por intentar hacer creer a todo el mundo que Mario fue desgraciado a mi lado”. Por eso incluye cartas que, dice, prueban lo contrario:

“Te quiero mucho y te mando muchos besos y palabras bonitas para esas orejitas que parecen dos signos perfectos de interrogación”.

“Me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda en mis brazos, siento latir tu corazón viendo la lucecita verde que asoma en el fondo de tus ojos por momentos, sintiendo la suavidad sedosa de tu piel. Te extraño, te quiero, el mundo parece vacío y sin vida cuando no estás conmigo”.

“Esta noche me reuniré contigo y te diré cosas hermosas y dulces al oído mientras te hago el amor”.

Preysler defiende su publicación: “Las cartas son mías y puedo publicarlas para demostrar que él era feliz conmigo”. Sobre el final de la relación, es tajante: “Después de muchos años en los que hemos sido muy felices, la situación entre nosotros se ha ido deteriorando (…) Lo que de verdad hace imposible la convivencia es la mala educación y tú estás muy mal educado”.

“¿Quién fue el amor de mi vida?”

La autora recorre amores y rupturas: del primer flechazo adolescente con un ‘playboy’ que no agradó a sus padres y su llegada a Madrid, al matrimonio con Julio Iglesias, que asegura “me casé queriendo mucho a Julio”, el vínculo con Carlos Falcó y, finalmente, Miguel Boyer, de quien se enamoró “locamente”.

Su veredicto no deja dudas: “Le amé profundamente y, aunque en alguna ocasión pensé en separarme, creo que no hubiera podido vivir sin él”. Admite que le “destrozó” separarse del marqués de Griñón: “Me había enamorado de Miguel”. También cuenta los celos de Boyer: “En una ocasión le rogué que acudiera al psiquiatra (…) Solo asistió a una sesión”.

Preysler no elude asuntos íntimos ni quirófano. Confiesa su primer ‘lifting’ a los 50 en California y reconoce el desgaste: “Tengo la nariz tan destrozada y estoy tan cansada de médicos y operaciones que ya me da igual todo”. Aun así, relativiza su etiqueta de icono: “ni me considero elegante ni tengo la costumbre de seguir la moda”.

Sobre las aportaciones económicas de Vargas Llosa, precisa que fueron por decisión suya y desmonta la cifra repetida en tertulias: “Su aportación fue infinitamente menor que esos traídos y llevados, y sobre todo inventados, 80.000 euros mensuales”. El relato del romance con el Nobel arranca en una cena en casa de Elena Benarroch: “A la salida de la fiesta, me besó en el ascensor. Ahí empezó todo”.

