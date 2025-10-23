Limpian el chalet de un vecino de Mazarrón con síndrome de Diógenes que acumulaba toneladas de basura

El dueño de la casa sufre el síndrome de Diógenes y lleva años acumulando basura tanto dentro de la vivienda como en el jardín exterior. Colchones, ropa, muebles, restos de obra, electrodomésticos... Una montaña que sobrepasaba los muros de la parcela. Para entrar al chalet el dueño tenía que trepar por la basura.

La acumulación de enseres se había convertido en un problema de salud pública. Los vecinos han denunciado en muchas ocasiones la aparición de ratas y cucarachas. De hecho, el ayuntamiento está retirando todos los enseres tras recibir una orden judicial que les permite acceder al inmueble y limpiarlo todo.

Desde que el dueño del chalet empezó a acumular basura los vecinos han intentado mediar con él sin éxito. También han hablado con su familia, pero su mujer y su hijo tampoco han podido hacer nada, no viven con él. Los operarios calculan que tardarán todavía dos días más en sacar toda la basura acumulada en los últimos seis años

