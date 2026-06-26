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Levantan el confinamiento en cuatro municipios de Barcelona tras quedar casi estabilizado un incendio forestal

El confinamiento ha sido levantado tras quedar casi estabilizado el incendio forestal declarado este pasado viernes en la zona. Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre como presunto responsable de un fuego que se originó en tres focos distintos y no ha causado daños personales ni en viviendas.

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Piden el confinamiento de cuatro municipios de Barcelona por un incendio forestal con varios focos activos Europa Press

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Jaime Álvarez
Publicado:

La Generalitat ha levantado el confinamiento de los municipios barceloneses de Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles y Santa Maria de Martorelles después de que los Bomberos hayan logrado casi estabilizar el incendio forestal declarado esta mañana. Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre como presunto autor del fuego.

Protección Civil ha enviado poco antes de las 14:00 un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de los vecinos de los cuatro municipios para comunicar el fin del confinamiento, que permanecía activo desde las 12:40.

Por el momento, la Generalitat mantiene las restricciones en la urbanización Colònia Bosc y en el albergue de la Conreria. No obstante, los Bomberos prevén que este confinamiento también pueda levantarse en las próximas horas, una vez el incendio quede oficialmente estabilizado.

El fuego se ha declarado sobre las 10:45 en tres focos distintos, separados entre sí por alrededor de los 200 metros. Los equipos de extinción, que han desplegado una veintena de dotaciones, seis de ellas aéreas, trabajan en una zona de unas sesenta hectáreas y ya tienen prácticamente rodeado el perímetro con una línea de agua.

De acuerdo con los Bomberos, el incendio no ha causado daños personales ni ha afectado a viviendas. Durante la emergencia también se ha restringido el acceso al entorno del polideportivo y se ha cortado la carretera B-500, que une Badalona y Mollet, en ambos sentidos.

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