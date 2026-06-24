Aparece el cadáver de un hombre en una playa de Fuengirola tras la noche de San Juan

El cadáver de un hombre ha aparecido este miércoles en la playa de Los Boliches de Fuengirola, Málaga.

El 112 recibía el aviso del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre sobre las 13:30h por parte de la Policía Local.

El cuerpo, que aparecía en el mar, habría sido llevado a la arena por parte de los socorristas. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

Denuncian una desaparición en esa misma playa

Este mismo miércoles se ha avisado de la desaparición de un hombre en la misma playa donde se ha producido el hallazgo, tras la noche de San Juan.

Los familiares han denunciado no poder localizar al hombre desaparecido desde el pasado martes. Sin embargo, todavía no se ha podido confirmar a quién pertenece el cadáver.