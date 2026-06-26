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El aumento de la humedad y la bajada de las temperaturas, aliados en la lucha contra el fuego en la provincia de León

Cuatro fuegos permanecen en nivel 1 de peligrosidad en la comarca de El Bierzo, aunque sin riesgo para ninguna población. Otra decena, la mayoría en territorio leonés, permanecen activos.

Vista del incendio de Congosto, entre las localidades de Congosto, Cobrana, Rodanillo y Santa Marina del Sil

Vista del incendio de Congosto, entre las localidades de Congosto, Cobrana, Rodanillo y Santa Marina del Sil EFE

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La Junta de Castilla y León declaraba ayer la Situación Operativa 1 por la concentración de focos activos y por la necesidad de reforzar la coordinación del operativo de extinción, después de que la provincia llegara a registrar hasta 18 incendios provocados por rayos.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas de la madrugada han sido favorables y eso ha posibilitado que el trabajo de los equipos de extinción desplegados en la provincia haya dado resultados positivos. "El incremento de la humedad relativa, así como la bajada de las temperaturas mínimas y de la intensidad del viento, han permitido que los medios pudieran acometer las tareas derivadas de las estrategias de extinción planteadas", explican desde la Junta de Castilla y Léon.

Se contiene el avance

Los incendios que ayer presentaban mayor virulencia, "han sido contenidos, aunque permanecen con actividad en diversos puntos de sus perímetros", según sostiene el informe actualizado del gobierno regional que, detalla que "se seguirá actuando a lo largo del día de hoy, tanto con medios aéreos como terrestres en evitación de posibles reproducciones".

Cuatro fuegos continúan en nivel 1

Están localizados en San Vicente, Vega de Valcarce, Sotelo y Congosto, todos en la comarca de El Bierzo. El incendio forestal que afecta a Congosto está muy extendido y presenta un perímetro sinuoso e irregular. Ya no hay llama y está previsto emplear "fuego técnico" para cerrar puntos de difícil acceso. Los medios de extinción también trabajan para liquidar parte del perímetro del fuego que afecta a Sotelo-Pradera.

Los trabajos nocturnos han sido favorables para contener el incendio de Vega de Valcarce que mantiene una zona activa en la cabeza del flanco norte. El de San Vicente presenta, según la Junta, un elevado riesgo de reproducciones, pero no supone peligro para ninguna población.

Además de estos incendios, hay otra decena de fuegos activos que se concentran fundamentalmente en la provincia de León.

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