Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 26 de junio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 26 de junio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, viernes 26 de junio de 2026

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Los terremotos en Venezuela, los rescates o la UME, entre las noticias más destacadas de este viernes 26 de junio de 2026

Situación en Venezuela

El doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 ha dejado ya 235 muertos y más de 4.300 heridoss. Miles de familias siguen sin noticias de sus seres queridos mientras continúan las labores de rescate entre los escombros. La situación es especialmente crítica en zonas como Caracas y La Guaira, donde se concentra gran parte de la destrucción.

Solidaridad

La solidaridad con Venezuela se ha extendido a nivel internacional, con especial impacto entre la comunidad venezolana en España, donde hayr más de 400.000 personas. Muchos viven con angustia la búsqueda de familiares y siguen pendientes de la evolución de la tragedia.

Rescates

Los equipos de rescate trabajan sin descanso en Venezuela para localizar supervivientes entre los escombros. En La Guaira, se han vivido escenas de esperanza con el rescate de un bebé y el nacimiento de otro en plena catástrofe.

La UME a Venezuela

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido enviada a Venezuela con 59 efectivos, 8 perros y material de rescate. También se sumarán bomberos especializados en estructuras colapsadas. La ayuda internacional crece con el envío de equipos de diferentes países.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer

Cierran dos clínicas dentales en Barcelona que hacían cirugías sin titulación y con instrumental caducado 

Secuelas físicas en los pacientes y estafas económicas

Publicidad

Sociedad

Un hombre salta desde un tercer piso para huir de un incendio y se encuentra en estado crítico

Un hombre salta desde un tercer piso para huir de un incendio y acaba en estado crítico en Madrid

Coche de Guardia Civil

Detienen a un hombre por agredir con un martillo en la cabeza a dos vecinos de Murcia

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, viernes 26 de junio de 2026

Ariana Grande
Efemérides

Efemérides de hoy 26 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 26 de junio?

Imagen aérea del incendio forestal en Tamarite, Huesca
Incendio forestal

Más de 200 personas desalojadas por el incendio en Tamarite, Huesca: "¡Hala, hala, que se queman las casas!"

Tractor embiste el coche del cobrador del Frac
Vídeo

Vídeo: un agricultor aplasta con su tractor el coche de un presunto cobrador del frac en León

El hombre aseguró que estaba siendo acosado y, tras una discusión, embistió el vehículo hasta dejarlo destrozado.

Imagen del tiroteo en Puerto Serrano
Puerto Serrano

Un atracador muere en un tiroteo contra la Policía Local en Cádiz

Los hechos tuvieron lugar en el municipio de Puerto Serrano en la provincia de Cádiz. El hombre, que tenía antecedentes penales, se encontró con una patrulla de la Policía Local tras cometer el robo.

Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena

Muere un hombre de 42 años por altas temperaturas tras ingresar en el Hospital de Don Benito-Villanueva

Venezolana en España

Desesperación entre los venezolanos en España: "Todavía no hemos podido localizar a toda la familia, es terrible"

Los primeros contactos con el mar ya están mejorando algunas de sus heridas

Leo consigue bañarse en el mar por primera vez gracias a la evolución de su tratamiento

Publicidad