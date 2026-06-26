Noticias de hoy, viernes 26 de junio de 2026

Los terremotos en Venezuela, los rescates o la UME, entre las noticias más destacadas de este viernes 26 de junio de 2026

Situación en Venezuela

El doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 ha dejado ya 235 muertos y más de 4.300 heridoss. Miles de familias siguen sin noticias de sus seres queridos mientras continúan las labores de rescate entre los escombros. La situación es especialmente crítica en zonas como Caracas y La Guaira, donde se concentra gran parte de la destrucción.

Solidaridad

La solidaridad con Venezuela se ha extendido a nivel internacional, con especial impacto entre la comunidad venezolana en España, donde hayr más de 400.000 personas. Muchos viven con angustia la búsqueda de familiares y siguen pendientes de la evolución de la tragedia.

Rescates

Los equipos de rescate trabajan sin descanso en Venezuela para localizar supervivientes entre los escombros. En La Guaira, se han vivido escenas de esperanza con el rescate de un bebé y el nacimiento de otro en plena catástrofe.

La UME a Venezuela

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido enviada a Venezuela con 59 efectivos, 8 perros y material de rescate. También se sumarán bomberos especializados en estructuras colapsadas. La ayuda internacional crece con el envío de equipos de diferentes países.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer