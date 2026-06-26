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Agresión a martillazos

Detienen a un hombre por agredir con un martillo en la cabeza a dos vecinos de Murcia

La brutal agresión ha dejado a una de las víctimas en la UCI por las graves lesiones provocadas por los martillazos.

Coche de Guardia Civil

Coche de Guardia Civil Europa Press

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Jaime Álvarez
Publicado:

La Guardia Civil ha detenido este jueves al presunto autor de la agresión a dos personas en plena vía pública de la localidad murciana de Torre Pacheco.

Una de las víctimas, de origen senegalés, permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la extrema gravedad de las heridas sufridas tras recibir múltiples martillazos en la cabeza. La segunda víctima presenta lesiones de menor consideración.

Los hechos ocurrieron en torno a las 18:00 horas en la avenida Juan Carlos I. Aunque la investigación continúa abierta, las primeras pesquisas apuntan a que el presunto agresor habría intentado robar a las víctimas antes de producirse el ataque.

El detenido permanece bajo custodia mientras la Guardia Civil continúa con las diligencias para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión.

Otra agresión más

La agresión ocurrida en Torre Pacheco se suma a otros episodios de violencia registrados en las últimas semanas. La Policía Nacional detuvo recientemente a tres personas presuntamente implicadas en el homicidio de un hombre que falleció días después de sufrir una brutal paliza en el distrito zaragozano de Torrero.

Según la investigación, dos de los arrestados atacaron de forma coordinada a la víctima en las inmediaciones de un establecimiento hostelero antes de huir del lugar. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, donde permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos y fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, falleció el pasado 11 de junio a consecuencia de la gravedad de las lesiones. Los tres detenidos ya han pasado a disposición judicial.

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