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Al menos 68 españoles aún no han sido localizados tras los terremotos en Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que hay 68 españoles residentes en Venezuela que aún no han sido localizados.

Fotografía que muestra edificios colapsados por los terremotos

Al menos 68 españoles aún no han sido localizados tras los terremotos en Venezuela | EFE

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Alba Gutiérrez
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Venezuela atraviesa una grave emergencia después de que dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 hayan sacudido el país. Según el último balance oficial difundido por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, la tragedia ha dejado, de momento, 188 muertos, 1.520 heridos y alrededor de 200 personas atrapadas. Asimismo, ha confirmado que hay 2.927 familias damnificadas y 157 desaparecidos reportados.

Esta tragedia también afecta directamente a España. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que aún hay 68 españoles que no han sido localizados. Tal y como ha detallado a los medios durante una escala que ha hecho el avión en el que viaja con el rey Felipe VI de camino a México, su ministerio está centrado en en elaborar un censo de la situación en la que se encuentra la colonia española en Venezuela, que asciende a unas 150.000 personas.

Por ello, ha hecho un llamamiento a quienes no hayan contactado con la embajada en Caracas ni con el consulado correspondiente a que estén atentos a las redes sociales de ambas instituciones así como del Ministerio de Asuntos Exteriores. Precisamente, ha detallado que en el Ministerio de Asuntos Exteriores encontrarán los teléfonos de emergencia consular para poder estar en contacto, una recomendación que extiende a cualquier español de tránsito por Venezuela.

Sobre el edificio del consulado de España en Caracas, Albares ha reconocido que ha "sufrido daños de una cierta envergadura" a causa del seísmo y que la embajada ha sufrido desperfectos, aunque "son menos importantes". Además, ha señalado que ha vuelto a hablar con su homólogo venezolano, Yván Gil, durante la escala para detallarle la ayuda inmediata que prestará España.

También ha detallado que está preparado un destacamento de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ambos equipos tienen previsto despegar esta misma noche hacia la ciudad venezolana de Valencia, puesto que el aeropuerto de Caracas permanece cerrado, y van cargados con material de primeros auxilios como mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras.

Sánchez habla con Delcy Rodríguez y envía a Venezuela un avión con equipos de búsqueda tras el terremoto

El presidente del Gobierno ha hablado con la presidenta venezolana y le ha comunicado que enviarán un avión con dos equipos de búsqueda de la UME para ayudar tras los terremotos. Asimismo, Pedro Sánchez ha "trasladado la solidaridad de España con el pueblo venezolano y nuestro afecto a las víctimas y sus familias".

Además, el presidente detalló que "España está preparada para ayudar" y "hoy mismo parte un avión con dos equipos de búsqueda y rescate urbano de la UME y de Ericam". Asimismo, explicó que también viaja personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid) para evaluar las necesidades sobre el terreno. "El Gobierno está trabajando para prestar toda la asistencia posible a la colonia española en Venezuela", concluyó.

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