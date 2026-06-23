Vídeo | Así ha quedado la torre Moeve tras sufrir un incendio en sus plantas medias

Un incendio en la torre Moeve, dentro del complejo de las cuatro torres de Plaza de Castilla, en Madrid, ha sorprendido tanto a transeúntes como a trabajadores que se encontraban en el interior del edificio. Los hechos han tenido lugar sobre las 17:15 horas, y aunque las causas del incendio se desconocen, se ha confirmado que las llamas comenzaron en un cuarto técnico situado entre las plantas 23 y 24.

Desde fuera, han sido varios los testigos de una gran columna de humo que salía del interior de la torre. Tras recibir la alerta por incendio, los Bomberos se han desplazado hasta el lugar de los hechos y han comenzado a evacuar a todos los trabajadores. A dos de ellos, los servicios de emergencia los han atendido por inhalación leve de humo. Pese a esa actuación, afortunadamente todos los empleados de Moeve "se encuentran bien", tal y como ha confirmado la marca en X una vez extinguido el incendio.

Mientras los Bomberos mitigaban las llamas, se ha podido observar tanto la labor de los equipos de rescate como su despliegue desde el cielo gracias al helicóptero de la Unidad Aérea de la Policía Nacional. Desde ese helicóptero, se observaba el impacto que ha tenido el incendio sobre el edificio, apreciando roturas en algunas zonas.

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