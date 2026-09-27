Encuentran el cadáver de un hombre parcialmente quemado en una casa de Oviedo

Un hombre ha sido encontrado muerto, con el cuerpo parcialmente calcinado, en una casa de Oviedo, concretamente en la calle Eugenio Tamayo.

Los hechos han ocurrido cerca de las 7:00 horas de esta madrugada, y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). Al entrar al inmueble, los bomberos han encontrado el cuerpo sin vida de un varón con el cuerpo parcialmente quemado, y no han podido hacer nada por salvarle la vida.

Las causas del incendio siguen investigándose, y según ha adelantado El Comercio, el hombre "llevaba pocos días residiendo en esa casa", y durante la tarde del sábado habría protagonizado "una discusión" con dos mujeres en la calle.

Muere un migrante en un incendio de chabolas en Huelva

Este mismo fin de semana ocurría otro suceso similar, pero esa vez en una sentamiento de chabolas situado en Palos de la Frontera, Huelva, donde una personas perdía la vida como consecuencia de un incendio. Los hechos habrían ocurrido el sábado por la mañana, cuando el servicio de Emergencias 112 Andalucía recibía el aviso cerca de las 9:00 horas de la mañana, alertando de un incendio en el campamento.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local, los Bomberos, el Servicio 061 y Cruz Roja. A su llegada, localizaron el cuerpo sin vida de una persona, aunque por el momento no se ha informado de que haya más afectados.

Un incendio en una residencia de Barcelona deja un muerto

Esta misma semana tenía lugar un incendio en una residencia en L'Ametlla del Vallès (Barcelona), que terminaba con una persona fallecida y 11 traslados al hospital. Según informó el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), cuatro de los afectados fueron trasladados al Hospital de Granollers, otros cuatro al Hospital de Mollet y tres más al Hospital de Sant Celoni. Otras 60 personas fueron atendidas en el lugar y presentaron afectaciones de carácter leve.

El SEM movilizó 16 unidades, entre ellas dos equipos conjuntos con los Bomberos de la Generalitat, para atender a los usuarios y trabajadores de la residencia.