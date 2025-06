Una piara de jabalíes acampa bajo la sombrilla de un bañista en una playa de Marbella

El pasado martes, un grupo de bañistas se encontraba tranquilamente disfrutando de un día de playa en Cabopino, ubicada en el municipio malagueño de Marbella, cuando una piara de jabalíes apareció sin esperarlo. Los animales se adueñaron directamente de la sombrilla de uno de los turistas que se encontraba en la zona. Se apoderaron de sus pertenencias y comenzaron a escarbar buscando comida entre la mochila y la silla del usuario.

El momento ha sido grabado por otro turista que se encontraban a tan solo unos metros, y en las últimas horas se ha hecho viral. En las imágenes se aprecia como el bañista trata de rescatar su bolso y su toalla e intenta echar a los jabalíes de lugar, aunque sin éxito.

Muy próximo a la sombrilla en la que acamparon este grupo de animales, se encontraba otra pareja tumbada en la arena tomando el sol, que también decidió levantarse y alejarse por temor a la situación.

Según la cuenta 'Fuengirolasequeja' en Instagram, en la que se ha hecho público el vídeo, los hechos ocurrieron el martes por la mañana en una zona conocida como Cabopino, junto a una de las pasarelas de madera por las que se accede. Se trata de una playa natural protegida llamada Dunas de Artola de unos 1.200 metros de longitud y que cuenta con una zona nudista.

Cada vez es más habitual ver a estos animales

Un entorno natural al que se acercaron los jabalíes no siendo la primera vez que ocurre algo así ya que en los últimos meses es cada vez más habitual ver a estos animales en las inmediaciones de núcleos urbanos y con importante presencia de personas.

El pasado mes de febrero también sorprendió la visita de una piara de jabalíes a un centro comercial de Fuengirola en plena tarde. Lograron acceder al recinto a través de una entrada situada junto al aparcamiento exterior. Los testigos no tardaron en grabar la insólita escena, difundiendo en redes sociales las imágenes de los animales recorriendo los pasillos del centro comercial. No obstante, y pese a la sorpresa general, no se registraron incidentes y el personal de seguridad logró expulsarlos del lugar sin mayores complicaciones.

Los expertos alertan de que deben tomarse las máximas precauciones posibles ante la presencia de estos animales ya que, a pesar de su apariencia inofensiva, los jabalíes pueden tornarse agresivos si se sienten en peligro, pudiendo causar daños tanto a personas como propiedades.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com