Perros policía consiguen detectar a enfermos por el olfato

Es la primera vez que se demuestra que el uso del olfato de los perros puede servir para ayudar en el diagnóstico de una enfermedad. Es el caso de Coca, una perra labradora retriever que no busca droga sino el olor de una persona que sufre narcolepsia. Marca con las patas delanteras.

Junto con otro macho de la misma raza, han sido entrenados durante dos años. El equipo de neurólogos que investiga estos trastornos del sueño proporciona a los agentes de la Guardia Civil gasas estériles impregnadas con el sudor de personas que podrían sufrir la enfermedad.

Los perros tienen que ayudar diagnosticar. En muchas ocasiones los narcolépticos llegan a la consulta del especialista sin saber que lo son, no duermen bien, no son capaces de concentrarse, no rinden, y el diagnóstico no es sencillo. Pero ahora cuentan con unos aliados caninos con unas características adaptadas a este estudio científico.

Quién sabe si en un futuro no lejano, estos perros puedan convertirse en lazarillos de estos enfermos, y evitar que sufran las temidas catalepsias y puedan también detectar otras enfermedades.