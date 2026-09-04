Málaga confirma su primer caso de Virus del Nilo del año

Un vecino de la localidad malagueña de Pizarra se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga tras contagiarse con el virus del Nilo. Supone ser el primer caso detectado en la provincia de Málaga este año. Este nuevo caso forma parte de los dos nuevos contagios detectados en Andalucía, junto al registrado en la localidad onubense de Almonte. De esta forma, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía confirma que el número de personas afectadas por el virus del Nilo en la comunidad andaluza se eleva a 62 durante este año.

Tras confirmarse el contagio, las autoridades sanitarias han determinado ampliar la zona de alerta a este municipio del valle del Guadalhorce, que se suma a Cártama y Campanillas, ya incluidas previamente entre las localidades consideradas de riesgo. De la totalidad de casos confirmados, 38 han presentado una evolución leve, mientras que otros 24 han desarrollado enfermedad neuroinvasiva, llegando a fallecer dos de ellos. Por otra parte, 27 personas han necesitado asistencia hospitalaria y diez continúan ingresadas.

La presencia del virus mantiene en alerta a 32 municipios andaluces. En estas zonas se han reforzado las labores de vigilancia de mosquitos, animales y casos humanos, así como las campañas de información dirigidas a la población para fomentar las medidas de prevención. Las autoridades también han realizado 636 estudios de laboratorio para descartar infecciones y 128 pruebas relacionadas con casos de meningitis víricas. Asimismo, entre el 1 de junio y el 31 de agosto se efectuaron 5.369 determinaciones en el cribado de donantes de sangre. Durante el periodo de alerta, los ayuntamientos deberán intensificar el control y tratamiento de los mosquitos transmisores.

Pizarra refuerza la fumigación

Félix Narváez, alcalde de Pizarra, nos confirma que las autoridades sanitarias se han personado este viernes en el domicilio del vecino afectado para llevar a cabo un análisis de ese espacio. También nos cuenta que el pueblo está tranquilo y confía en que la ciudadanía haga uso de las recomendaciones oportunas para evitar nuevos casos. Hace hincapié en extremar la precaución en lugares en los que se almacene agua estancada. Principalmente, en la caída de la tarde. Además, nos ha comunicado que la fumigación contra el mosquito del Nilo se va a realizar en el municipio de forma semanal en vez de cada quince días.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud en Andalucía incide en la recomendación de usar repelentes de mosquitos, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar los olores intensos (perfumes, jabones aromatizados…) porque atraen a los mosquitos. Asimismo, anima a reforzar las medidas domésticas, como instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz también atrae a los mosquitos.

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