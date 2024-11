Pérez-Reverte, en 'El Hormiguero', sobre las responsabilidades de la DANA: "No es que Sánchez sea más culpable que Mazón, es que son la clase política"

Arturo Pérez Reverte ha vuelto a El Hormiguero para hablarnos de su nueva obra, pero también para reflexionar sobre la dramática situación que se está viviendo por culpa de la DANA, especialmente en Valencia, la comunidad más afectada por la peor gota fría en la historia reciente el país.

"¿Sánchez o Mazón? No es eso, es que son clase política española"

Sobre el tema, el escritor y periodista ha dejado un claro mensaje dirigido a la clase política: "No es que Sánchez sea más culpable que Mazón, es que son la clase política española. Valencia es un clase claro de cómo la gente de infantería paga el doloroso precio de esta panda de irresponsables", empezó diciendo el excorresponsal de guerra, que también apuntilló que la crispación en las zonas más afectadas es máxima: "Si a Sánchez no lo sacan de ahí lo matan... lo linchan".

A Reverte sí le gustó la actuación de los reyes tras los insultos y 'ataques' que recibieron de cientos de vecinos en Paiporta: "Estuvo notable y valiente, lo que se espera e un jefe del Estado, ¿Sánchez y Mazón? Pues unos políticos miserables pagando las consecuencias de su miserable manera de entender".

"Han estado jugando al ajedrez con vidas humanas"

Esta tragedia ya se ha cobrado, hasta el momento, 217 muertes, la mayoría en la Comunidad Valenciana, y Reverte no duda que tanto el gobierno local como el de España fueron incompetentes: "Han estado jugando al ajedrez con vidas humanas. Ha habido una incompetencia criminal de la Generalitat y una incompetencia criminal del Gobierno Español, y entre esas dos incompetencias ver cómo la gente puede sobreponerse hace que uno se sienta bien", aclaró: "Somos todos peones de ese negocio, todo se convierte en herramienta política y junto a la criminal incompetencia de Mazón se une la del Gobierno. A ver si consigo que el otro meta la pata. Una crisis como esta no puede estar en manos de políticos en España, es suicida", concluyó Reverte.

También han sido muy llamativas las imágenes de miles de personas, muchas de ellas jóvenes, ayudando a los más afectados día tras día ya fuese con comida, bebida, objetos de primera necesidad o simplemente cogiendo una escoba para achicar el agua. Acerca e los jóvenes ha querido hablar también el escritor murciano: "A los jóvenes les hemos estafado, no tienen trabajo, no pueden casi vivir, es una época muy difícil... Yo fui un afortunado pero ahora la situación es muy complicada. Aunque en esta crisis, como en otras, hemos visto que han sacado su mejor versión, y eso no se les ha enseñado, lo llevan de marca".

