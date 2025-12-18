Comer queso podría ser bueno para el cerebro

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Durante décadas, el queso ha sido visto como un alimento de una dieta poco saludable, sobre todo, por su contenido en grasa. Ahora, después de 25 años de investigación, el queso podría estar relacionado con un menor riesgo de sufrir demencia.

Durante décadas, el queso ha sido visto como un alimento de una dieta poco saludable, sobre todo, por su contenido en grasa. Ahora, después de 25 años de investigación, la ciencia aporta un enfoque diferente: resulta que el queso podría estar relacionado con un menor riesgo de sufrir demencia en el futuro.

El estudio, publicado en la prestigiosa revista Neurology, analizó durante más de dos décadas los hábitos alimentarios de casi 28.000 adultos suecos. Durante el seguimiento, más de 3.200 de los participantes participantes fueron diagnosticados con algún tipo de demencia, lo que permitió comparar sus hábitos con los de quienes no desarrollaron la enfermedad.

¿Cuál fue el resultado de la investigación? Que las personas que consumían mayor cantidad de queso con alto contenido en grasa tenían menos probabilidades de desarrollar demencia que quienes apenas lo comían. Los científicos presentes también observaron una tendencia positiva frente al Alzheimer en ciertos grupos de la población.

En algunos casos, bueno para el cerebro

El queso sí, pero no los productos lácteos bajos en grasa, tampoco en alimentos como la leche, el yogur o la mantequilla. Estos beneficios que se observan en el queso apuntan a que su efecto estaría ligado a algunos componentes específicos del producto. Por ejemplo, que contiene grasas, vitaminas y compuestos bioactivos que podrían influir en la salud cerebral y en la circulación sanguínea.

El estudio no prueba que directamente prevenga la demencia, solo muestran una asociación. Esto significa que puede haber otros factores relacionados con el estilo de vida o la dieta general de las personas que comen más queso. Por lo tanto, no hay que confundirse y no se trata de un alimento milagro. Pero sí estamos cada vez más cerca de confirmar que, en algunos casos, el queso podría ser bueno para el cerebro.

