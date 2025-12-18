Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Día Internacional del Migrante, una jornada para reflexionar: uno de cada cinco habitantes de nuestro país ha nacido en el extranjero

El 18 de diciembre recuerda la realidad de millones de personas que se desplazan por el mundo en busca de mejores oportunidades. También visibiliza por qué su inclusión es fundamental para sociedad y promueve el respeto por sus derechos humanos.

Embarcaci&oacute;n de Salvamento Mar&iacute;timo rescatando a migrantes en aguas de Canarias.

Embarcación de Salvamento Marítimo rescatando a migrantes en aguas de Canarias.Europa Press

Yolanda Durán
Publicado:

Hoy, 18 de diciembre, es el Día Internacional del Migrante. La fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000 con el objetivo de visibilizar a las personas migrantes y los desafíos a los que se enfrentan en todo el mundo. La jornada coincide con la adopción en 1990 de la Convención de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, un hito en la protección de derechos humanos para esta población.

La migración ha sido una constante en la historia impulsada por motivos económicos, sociales, familiares y también por la necesidad de escapar de conflictos y persecuciones. A día de hoy, millones de personas en el mundo viven en un país distinto al de su nacimiento. Todos ellos, migran, en algún momento, dado para buscar trabajo, para reencontrarse con sus familias o para tener acceso a la educación, entre otras cosas.

Migración en España

En España, el fenómeno migratorio ha crecido de forma notable en los últimos años, convirtiéndose en un elemento central de la demografía y la economía. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi 1 de cada 5 residentes en España nació en otro país, lo que sitúa a la población nacida en el extranjero en cerca de 9,7 millones sobre un total de 49 millones de habitantes. Más de 7 millones de estas personas no tienen nacionalidad española y provienen, sobre todo, de países como Colombia, Marruecos o Venezuela.

Las migraciones plantean desafíos como debates sobre integración, el acceso al empleo y la necesidad de políticas públicas que garanticen derechos y cohesión social. En muchas ciudades de España se movilizan hoy para hacer un llamado a la empatía, para reclamar derechos básicos como una vivienda digna y regularización para quienes llegan buscando un proyecto de vida estable y una segunda oportunidad.

