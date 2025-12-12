Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La Policía Nacional interviene por primera vez en España un alijo de heroína en pastillas

La operación de la que informa la Policía se saldó con la detención de estas cinco personas ya en prisión.

Un cargamento de hero&iacute;na en pastillas

Un cargamento de heroína en pastillasEFE

Neila Gallego
Publicado:

La Policía Nacional ha interceptado por primera vez un alijo de heroína en formato de pastillas y ha abortado una nueva ruta desde Colombia para la introducción de esta droga. Durante la operación fueron detenidas y enviadas a prisión cinco personas acusadas de los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública.

Bautizada como Atis, la operación de la que informa la Policía se saldó en noviembre con la detención de estas cinco personas ya en prisión. La investigación ha sido desarrollada por efectivos de la Unidad Central de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado (UDYCO) de la Policía Nacional y ha sido dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el juzgado de instrucción número 17 de Madrid.

Un traficante de heroína conocido por los agentes fue el inicio de las pesquisas al constatar los agentes que mantenía reuniones en un restaurante de comida rápida de la capital. No utilizaba el teléfono móvil ni acudía directamente a sus citas, sino que realizaba una o varias paradas para cerciorarse de que no le seguían y asegurar así su actividad delictiva.

Los agentes comprobaron que llevaba gafas de sol o lentes y gorras para ocultar su aspecto físico y evitar así ser reconocido en sus encuentros. Tampoco se desplazaba en su coche sino que lo hacía en transporte público o en vehículos de alquiler con conductor.

Las reuniones cada vez eran más frecuentes y se logró identificar a otra persona. La Policía también averiguó que la organización contrataba gente para recibir la droga y entregársela ellos mismos, ya que no querían que el estupefaciente estuviese en sus manos hasta haberse cerciorado de que no se rastreaban los alijos.

Una vez identificados y localizados a los integrantes de este entramado se estableció un dispositivo policial que culminó en noviembre cuando se disponía a entregar ocho kilogramos de heroína en pastillas a plena luz del día en el aparcamiento de un centro comercial de Madrid. Al final se consiguió la detención de cinco personas que pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntas responsables e los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública ingresando en prisión todos ellos.

En total se incautaron cinco terminales móviles, un vehículo y 100.000 USDT (criptomonedas estables Tether).

