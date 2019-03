Patrullas a pie o en autobús por falta de recursos

Los vehículos de la Policía Local de La Línea de la Concepción (Cádiz) se encuentran inmovilizados por no haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), lo que ha llevado a los agentes a patrullar a pie, según han informado algunos medios de comunicación.

La candidata del PSOE a las próximas elecciones municipales, Gemma Araujo, informó de que no es la primera vez que la ciudad vive una situación similar y recordó que, hace tiempo, "algunos coches llegaron a patrullar sin seguro", culpando de ello al actual equipo de Gobierno, al que acusó de "haber tirado la toalla".



Araujo denunció que el Gobierno encabezado por Alejandro Sánchez (PP) "no da soluciones a los problemas" de los ciudadanos y destacó que a la parada de los vehículos de la policía se suman los "cortes de luz" en dependencias municipales. El alcalde de la localidad no ha querido hacer declaraciones al respecto.