Los pantanos acusan la sequía con una capacidad que apenas supera el 50%

Vivimos unos días de primavera adelantada, en un invierno especialmente seco. No se tiene constancia de un invierno tan seco, y eso se nota en los pantanos. En general los embalses de toda España están por debajo de la media histórica gracias a que todavía mantienen algo del agua caída el año pasado. Pero no es el caso del País Vasco. Allí incluso los embalses están más llenos que hace un año.



Los pantanos de toda España acusan por estos días la sequía de este invierno, casi exento de precipitaciones. En Álava, el pantano de Ullibarri Gamboa se encuentra al 87% de su capacidad, 6 puntos por encima de lo que registraba hace un año. Febrero ha sido un mes seco aunque la nieve y el consecuente deshielo han subido el volumen de los pantanos y el cauce de los ríos que bajan este año al 90%, una imagen que choca con lo que se está vivienda en otras provincias.



El embalse de El Pontón, en Segovia, presenta una situación preocupante. Los embalses del Tajo y el Duero apenas superan un 50% de su capacidad aunque por el momento no hay problemas para el consumo humano, no se puede decir lo mismo en el campo donde se ha solicitado a los agricultores que retrasen la época de siembra.