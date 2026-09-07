Noticias de hoy, lunes 7 de septiembre de 2026

La ultraderecha arrasa en las elecciones de Alta Sajonia. Mientras en Ceuta siguen las protestas.

La ultraderecha arrasa en Alemania

La llegada de la ultraderecha al poder ya es un hecho en Alemania. Ha arrasado en las elecciones de Alta Sajonia, rozando la mayoría absoluta. Por primera vez, un líder con vínculos neonazis, podría gobernar en un estado alemán desde la Segunda Guerra Mundial.

Así sigue la Playa del Trampolín un mes más tarde

En Ceuta, la playa del Trampolín es ya un barrio más de la ciudad, con puestos callejeros y cientos de personas buscándose la vida. La imagen no ha mejorado en otros puntos de la ciudad, como Loma Colmenar, donde siguen durmiendo sobre el asfalto decenas de migrantes. Choque político, además, por las carpas colocadas en el puerto de Ceuta.

El puerto de Ceuta

El problema del puerto de Ceuta, elegido por el ejecutivo, para instalar a cientos de migrantes es que es una infraestructura crítica. Un puerto desde donde salen los ferrys a la Península y a los que ya han intentado subir varios ilegales. Fueron detenidos ayer.

Graves enfrentamientos en Inglaterra

Unos 500 manifestantes intentando impedir que la policía inglesa subiera a 140 migrantes a varios autobuses para llevarlos a centros de control. Acaban de llegar en una patera procedente de Francia. Los agentes antidisturbios han tenido que emplearse a fondo. El gobierno británico ha emitido un comunicado de madrugada condenando los hechos.

Vuelta al cole

Y hoy será un día duro para muchos: vuelven los madrugones, las mochilas pero también el reencuentro con amigos y compañeros. Esta semana, 8 millones de alumnos vuelven al cole. Les esperan los profesores con sus reivindicaciones, hay amenazas de huelga.

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