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Noticias de hoy, lunes 7 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 7 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 7 de septiembre de 2026

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La ultraderecha arrasa en las elecciones de Alta Sajonia. Mientras en Ceuta siguen las protestas.

La ultraderecha arrasa en Alemania

La llegada de la ultraderecha al poder ya es un hecho en Alemania. Ha arrasado en las elecciones de Alta Sajonia, rozando la mayoría absoluta. Por primera vez, un líder con vínculos neonazis, podría gobernar en un estado alemán desde la Segunda Guerra Mundial.

Así sigue la Playa del Trampolín un mes más tarde

En Ceuta, la playa del Trampolín es ya un barrio más de la ciudad, con puestos callejeros y cientos de personas buscándose la vida. La imagen no ha mejorado en otros puntos de la ciudad, como Loma Colmenar, donde siguen durmiendo sobre el asfalto decenas de migrantes. Choque político, además, por las carpas colocadas en el puerto de Ceuta.

El puerto de Ceuta

El problema del puerto de Ceuta, elegido por el ejecutivo, para instalar a cientos de migrantes es que es una infraestructura crítica. Un puerto desde donde salen los ferrys a la Península y a los que ya han intentado subir varios ilegales. Fueron detenidos ayer.

Graves enfrentamientos en Inglaterra

Unos 500 manifestantes intentando impedir que la policía inglesa subiera a 140 migrantes a varios autobuses para llevarlos a centros de control. Acaban de llegar en una patera procedente de Francia. Los agentes antidisturbios han tenido que emplearse a fondo. El gobierno británico ha emitido un comunicado de madrugada condenando los hechos.

Vuelta al cole

Y hoy será un día duro para muchos: vuelven los madrugones, las mochilas pero también el reencuentro con amigos y compañeros. Esta semana, 8 millones de alumnos vuelven al cole. Les esperan los profesores con sus reivindicaciones, hay amenazas de huelga.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Vuelta al cole progresiva y extraescolares, las justas: "Septiembre no tiene que ser perfecto"

Vuelta al cole

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Sociedad

Playa del Trampolín, Ceuta

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Torres confirma que ya hay 2.000 menores migrantes filiados y asegura que la cifra aumentará

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Calendario escolar Aragón

Calendario escolar Aragón 2026 - 2027: inicio de las clases y días festivos

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Al menos 3 personas heridas tras una explosión en laboratorio de prácticas de la facultad de Química de Tarragona

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Calendario escolar Melilla 2026 - 2027: inicio de las clases y días festivos

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Noticias de hoy, lunes 7 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 7 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Calendario escolar Ceuta 2026 - 2027: inicio de las clases y fechas de los días festivos y las vacaciones

Consulta aquí todas las fechas importantes del nuevo curso escolar de Ceuta que comienza en septiembre.

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Más de 8 millones de alumnos en España 'vuelven al cole' esta semana

Efemérides de hoy 7 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 7 de septiembre?

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