Las palabras en inglés que más nos cuesta pronunciar a los españoles

Aprender inglés no es tarea fácil para muchas personas. Algunos informes detallan que es la asignatura pendiente de los españoles. Para muchos, una de las mayores complicaciones del idioma es la pronunciación, un desafío por las diferencias fonéticas entre el español y el inglés, explica el British Council.

La variedad de acentos de las diferentes regiones españoles y las entonaciones dificultan que no exista un número concreto de palabras representativas en inglés que suponga una mayor dificultad para pronunciarse, aunque si reflejan una "serie de obstáculos habituales" para los hispanohablantes.

'Hello' o 'Spanish', ¿cómo se pronuncian?

Entre las palabras más difíciles para pronunciar, en términos generales, se encuentran las primeras que se aprenden: hello, spanish, ship, happy o walk

El caso de 'spanish', por ejemplo, se debe a que en español no existen palabras que empiecen por 'sp' y para facilitar la pronunciación se tiende a añadir una -e al principio.

En la lista de palabras de difícil pronunciación también se encuentra 'hello', 'house' y 'happy': puesto que, en español, la letra 'h' a principio de una palabra es muda y la mayoría lo dice como una 'j' española.

Palabras con letras que no se pronuncian

Otro ejemplo son las letras que aparecen escritas pero no se pronuncian: 'walk' (/ˈwɔːk/), 'talk' (/ˈtɔːk/), 'would' (/ˈwʊd/) and 'could' (/ˈkʊd/).

Las letras mudas son poco comunesen español y la inercia es la de pronunciar todas las vocales y consonantes que aparecen. En inglés, sin embargo, encontramos con gran número de palabras con letras que no se pronuncian.

Palabras que tienden a confundirse

No, 'ship' no se pronuncia igual que 'sheep'. En español existen cinco sonidos vocálicos frente a los 20 aproximadamente del inglés. 'ship', 'live', 'hit' presentan un problema si no se pronuncian de la forma correcta, pues se podrían confundir con 'sheep', 'leave' y 'heat'. La diferencia radica en que las últimas se pronuncian con una y larga (/ iː/).

'Asked' (/ˈɑːskt/), 'worked' (/wɜːkt/), 'loved' (/ˈlʌvd/): otra característica del inglés son los grupos de consonantes o clusters. La ausencia de estas palabras en español propicia la necesidad de buscar estrategias para pronunciarlas. En algunas ocasiones, se procederá a incorporar una vocal entre las consonantes y, en otras, se prescindirá de pronunciar una de las consonantes.

El inglés, la asignatura pendiente de los españoles

El nivel medio de inglés se estanca en España y pierde posiciones durante la última década. Ahora ocupa el puesto 35 de 113 países del mundo en cuanto al dominio del idioma y el 25 de 34 en Europa, según un informe de 'Education First' en el que la nota obtenida es de 535 puntos, un nivel 'medio'.

España ha bajado puestos en el ranking porque en 2022 y 2021 se encontraba en el puesto 33 del mundo. Hay una "evolución sostenida del nivel de inglés en España durante los últimos ocho años. Pese a que de 2011 a 2012 su puntuación dio un salto de 477 a 514 puntos y que en 2014 se alcanzaron los 549 puntos, entre el 2015 y el 2023 la puntuación no ha sufrido grandes variaciones, obteniendo siempre entre 527 y 545 puntos", sostenía el informe, que añadía que desde el 2015, el nivel 'medio' de inglés "se ha estancado" sin mostrar progresos.

Piden soluciones porque los datos son "preocupantes" y reflejan la necesidad de que la educación sea "más práctica".

