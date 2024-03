Inglés, asignatura pendiente en España: el nivel medio se estanca y nos quedamos a la cola de Europa

No es ninguna sorpresa para nadie que el inglés es algo que para los españoles no suele ser fácil. A pesar de ser el idioma que más se estudia al estar como asignatura en todos los centros escolares de España, no es algo que se le dé bien a todo el mundo.

Un informe reciente de al empresa de enseñanza internacional de idiomas Education First (EF), muestra que el nivel de inglés de los españoles ha bajado de 571 puntos en 2015 a 514 puntos en 2023. Esto supone 57 puntos menos en los últimos ocho años, quedando en el puesto 35 de 100 de todo el mundo y el puesto 25 de 34 países europeos.

"Esto no es muy buena noticia", asegura el director general de EF España, Xavier Martí, según informa Europa Press. "El sistema escolar español no está dando el nivel que debería en cuanto a la enseñanza del inglés ya que esperamos que los niños cuando terminan la escolaridad tengan un nivel muy alto, no decreciente", señala Martí que apunta, además, que esto será una causa de "malos resultados" de España en el próximo Informe PISA (donde por primera vez se analizarán los datos del inglés de los alumnos).

La elaboración del informe se ha hecho a través del análisis de los resultados de 2,2 millones de adultos de 113 países que realizaron pruebas de inglés de EF en 2022. El resumen es que globalmente el inglés de los jóvenes de entre 18 y 20 años ha descendido 89 puntos y en 5 puntos en el grupo de 21 a 25 años. Por otro lado, en el tramo de edad de 26 a 30 años ha aumentado 12 puntos, también aumenta en el tramo de edad de 31 y 40 en 19 puntos y los que tienen más de 41 años aumenta en 14.

EF indica que "a pesar de que mantenemos nuestro nivel medio de inglés y de que estamos por encima de nuestros vecinos italianos, aún nos queda mucho camino por recorrer", ya que los españoles podemos defendernos en una conversación simple, turistear y escribir pero los esfuerzo de la educación no están dando sus frutos, ya que las calificaciones han caído si las comparamos con otros años.

Andalucía, La Rioja y Castilla La Mancha a la cola

En el ranking de las comunidades que mejor nivel de inglés tiene, a la cabeza, está el País Vasco con una nota de 58,06, Barcelona con un 57,97 puntos y Madrid con 57.35. Extremadura, por otro lado, presenta la nota más baja, con 52,29 puntos.

A pesar de que Madrid y Barcelona se sitúan entre las ciudades con mayor nivel de inglés de España, no se encuentran, ni de lejos, entre la élite de las ciudades relevantes en cuanto a nivel de inglés en el mundo. "Barcelona y Madrid han perdido una oportunidad de estar a la cabeza de los territorios que dominan el inglés", señala el director general de EF.

Sin embargo, hay que señalar que España ha mejorado "aunque no lo suficiente". Concretamente ha subido un 17% mientras que países vecinos como Portugal ha mejorado un 21% desde 2011. En otro extremo, Francia, ha mejorado solo un 7%.

Nivel de inglés según el género

El informe muestra que aunque la brecha de género se ha reducido de forma significativa, los hombres siguen teniendo un mayor nivel de inglés (aunque las niñas hablan un 16% mejor que los niños). La última década deja ver que el nivel de inglés de la población masculina a nivel internacional ha mejorado mientras que el de las mujeres ha disminuido ligeramente.

La brecha de género entre los jóvenes de 18 a 25 años es tres veces mayorque entre los trabajadores y, por ende, el informe evidencia que "se trata de un problema con origen en los sistemas educativos o un problema social que no se está abordando en los colegios".

Clasificación mundial

Si miramos al mapamundi, en este caso el país con nivel más alto de inglés, según el informe realizado por EF es Países Bajos, con una puntuación de 647. Le siguen países con niveles muy altos: Singapur, Austria, Dinamarca, Noruega, Suecia, Bélgica, Portugal, Sudáfrica, Alemania, Croacia y Grecia.

En otro punto, los países con un nivel alto son: Polonia en el decimotercer lugar con 598 puntos, le sigue Finlandia, Rumania, Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, Kenia, Filipinas, Lituania, Luxemburgo, Estonia, Serbia, Malasia, República Checa, Nigeria, Argentina, Hong Kong y Suiza.

En el nivel medio tenemos países como Honduras con 544 puntos, le sigue Georgia, Bielorrusia, Ghana, España, Italia, Moldavia, Costa Rica, Albania, Uruguay, Bolivia, Rusia, Cuba, Francia, Ucrania, Paraguay, Uganda, Armenia, Corea del Sur, El Salvador, Perú, Chile, Guatemala, Israel, República Dominicana, Venezuela, Nepal, Irán, Vietnam, Bangladesh, India, Nicaragua y Túnez.

El resto de países se han clasificado en la parte baja del ranking donde está el nivel bajo o muy bajo: países como Pakistán, Líbano y Brasil en bajo y países como Palestina, Jordania y Tailandia como muy bajo.

Recomendaciones para mejorar el nivel

En el informe, la empresa de idiomas ha elaborado una serie de recomendaciones que se deben llevar a cabo para mejorar el nivel de inglés en el país. En primer lugar, se recomienda a los gobiernos considerar las horas disponibles en el programa de estudios y el nivel de desempeño que se logrará en cada uno de los principales hitos educativos. O, por otro lado, usar la evaluación a gran escala (tanto en el profesorado como en el alumnado) para establecer puntos de referencia y hacer un seguimiento del progreso en el tiempo. Otro método sería ajustar los exámenes de entrada y salida para que se pueda evaluar las habilidades de comunicación. Aconsejan que se incluya el inglés en los programas de captación para los maestros nuevos y que el inglés sea enseñado por personas que hablan el idioma con suficiente fluidez.

En lo personal, animan a las personas a comenzar a ver películas y series en su versión original con subtítulos e incluso que los cursos de idiomas para adultos financiados por el Gobierno duren el tiempo suficiente de forma intensiva para que los estudiantes cumplan objetivos. Se anima a los docentes a que sus clases estén dirigidas a las metodologías basadas en la comunicación, poner foco en errores y fomentar la participación del alumno fuera de clase con métodos, por ejemplo, audiovisuales.