Ana Orantes: 25 años del asesinato machista que despertó a una España anestesiada ante la violencia de género

Este sábado se cumplen 25 años del asesinato de Ana Orantes a manos de su exmarido, José Parejo. Pocas semanas antes de su muerte, acudió a Canal Sur para relatar los 40 años de maltrato que había vivido a manos de su verdugo, del que se había logrado divorciarse. "Venía borracho, me daba una paliza, no una guantada, una paliza. Me cogía de los pelos, me daba contra la pared y me ponía la cara así", explicó Orantes.

"No le he querido nunca, le tenía pánico, miedo y sentía horror pensar que eran las diez de la noche y no había venido; me tenías temblando como una chica", confesó Ana Orantes, quien entre sollozos lamentó que no había podido ir ni a la boda de su hijo.

Trece días después de su duro testimonio fue quemada viva por su exmarido en la vivienda que se veían obligados a compartir tras la separación. Murió en el patio de la casa, ante los ojos de su hijo menor.

Ese asesinato cambió la percepción de España sobre la violencia machista, en palabras de la entonces directora del Instituto de la Mujer y actual consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, quien recuerda aquella fecha como una "conmoción". Hasta aquel momento, relata Dancausa, la violencia de género "no tenía relevancia en los medios".

Csmbios legislativos

Un año después de su asesinato, el Gobierno del Partido Popular aprobó el I Plan de Acción contra la Violencia Doméstica que incluía una serie de medidas para proteger a las mujeres, como la prohibición de aproximación a la víctima.

El siguiente paso fue la modificación del Código Penal de 1999, año en el que se tipificó la violencia psicológica como una forma de malos tratos en el ámbito doméstico. También se reformó la Ley de enjuiciamiento criminal para introducir la persecución de oficio de los malos tratos, es decir, sin necesidad de denuncia por parte de la víctima.

En 2002, el PSOE registró una proposición de ley contra la violencia de género, pero no fue admitida a trámite por los votos en contra del Partido Popular, que gobernaba en aquel momento.

Un año después, en 2003, se aprobó la Ley reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, que permitió a los jueces adoptar medidas civiles y penales provisionales en un plazo máximo de 72 horas después de recibir una denuncia por violencia machista.

Aquel año también se empezaron a contabilizar oficialmente las víctimas de la violencia de género, que a día de hoy suman 1.174.

Crecen un 10% las denuncias y víctimas de la violencia machista

El último informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) arroja unos datos dramáticos. Según el indicador el tercer trimestre de 2022 registró un aumento de las denuncias y de las víctimas de violencia de género próximo al 10%.

Durante los meses de julio, agosto y septiembre se registraron un total de 49.479 denuncias, lo que supone un 9,73% más que en el mismo periodo del pasado año. Siete de cada diez de esas denuncias las presentaron las propias víctimas, que durante el tercer trimestre de 2022 fueron 47.955, un 9,41% más que un año antes.