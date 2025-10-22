Denuncian que el cura de Benacazón impide a su hija con Síndrome de Down ser madrina de bautizo: "No es apta"

Noelia Vega Jaén es una joven de 18 años que vive en Benacazón, un municipio sevillano de 7.000 habitantes. La ilusión de esta chica es ejercer de madrina en el bautizo de su primo, pero según denuncian Gregorio y María Teresa, sus padres, el sacerdote del pueblo no lo permite "no es apta para ser madrina fue lo que le dijo a mi sobrino", añade Teresa. Para sus progenitores el motivo es que Noelia tiene Síndrome de Down.

El año pasado nos cuenta Gregorio que el párroco ya se negó a que Noelia hiciera la confirmación "pero nos fuimos a otra parroquia y se pudo confirmar". Cuando el padre del bebé a bautizar nos dijo, señala Teresa, que el cura le había solicitado una entrevista para ver si la joven estaba capacitada para ejercer de madrina de bautismo "nos sorprendió, porque esto no se hace nunca, pero a la vez lo esperaba".

Isabel y Manuel los papás del bebé relatan que el párroco en la entrevista le preguntó a la joven en qué consistía el bautismo y "ella no sabía expresarse, nos miraba y se quedaba callada"; y enseguida dijo "lo estáis viendo, no tengo que decir más nada. Isabel se puso a llorar y Manuel le pidió algún escrito que reflejara el motivo "nos sacó un documento y nos estuvo leyendo que el padrino le corresponde la parte de guiar la fe cristina".

"Me enfadé bastante"

Los requisitos principales para ser en este caso madrina de bautismo según recoge el derecho canónico explica Gregorio "son tener más de 16 años, ser católico, estar confirmado, haber recibido la comunión y ser capaz de llevar al niño a través de la fe cristina". "Es cierto que lingüísticamente no, pero hay otras formas" entiende Gregorio.

Cuando este padre se entera de que su hija no era apta para esta función "me enfadé bastante" pero se calmó para tomar medidas "publiqué un video en redes sociales contando la situación". En seguida la gente de Benacazón "nos solicitó que recogiéramos firmas". Llevan en cuatro días 3.000 firmas recogidas solicitando que se aparte a este sacerdote de sus funciones.

Los propios padres manifiestan que son muchos los vecinos del pueblo los que han salido a raíz de este caso a exponer los problemas que han tenido con este párroco. De hecho, frente a la iglesia de Benacazón casi un centenar de personas se han concentrado para mostrar su apoyo a los padres de Noelia. Algunas de estas personas nos decían que este sacerdote no les ha dejado ser padrinos por ser divorciados e incluso algunas madres con hijos que van a realizar la comunión manifestaban que les ha llegado a obligar a limpiar la parroquia.

El Arzobispado niega discriminación

Antena 3 Noticias se ha puesto en contacto con el Arzobispado de Sevilla y niega que la Iglesia ejerza discriminación hacia las personas con Síndrome de Down a su vez nos confirma que se está recabando toda la información sobre este caso.

Mientras se resuelve la situación, Gregorio pide que se pueda permitir que se celebre el bautismo y que sea con otro párroco "mi hija reboza alegría" concluye el padre de Noelia.

