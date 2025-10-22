Las colonoscopias son las pruebas médicas con mayor lista de espera: llegan hasta los 158 días

Hoy hemos conocido el barómetro sanitario del CIS. El 52,5% de los encuestados valora positivamente el funcionamiento de nuestro sistema sanitario frente a casi un 21% ( 20,7%) que piensa que necesita cambios profundos. Nuestro grado de satisfacción en general es medio-bajo, lo calificamos con un 6. La salud mental va centrando cada vez más nuestra atención: casi dos de cada diez (17,7%) reconocen haber consultado en el último año a un profesional. Y algo que preocupa casi a la mitad de los encuestados ( 46,4%) es la utilización de sus datos clínicos por empresas privadas para desarrollar IA aplicada a la salud.

En el último año, el 19,2% de los adultos se ha sometido a una ecografía, el 13,7% a un TAC, el 12,1% a una resonancia y el 4,3% a una colonoscopia. Esta saturación impacta directamente en los ciudadanos, de hecho casi el 40% considera que las listas de espera han empeorado respecto al año anterior, y solo un 9% cree que han mejorado.

Pese a estos retrasos, la sanidad pública sigue siendo la opción más demandada para casos graves. El 61,4% de quienes tienen seguro privado aseguran confiar más en la sanidad pública para tratar problemas de salud severos. Las consultas de médicos de familia o pediatras públicos son preferidas por el 67,6%, mientras que los hospitales públicos son elegidos por un 73% para ingresos y un 69% para urgencias.

En atención primaria, el 24% de los ciudadanos no logró obtener cita con su médico de familia en algún momento, principalmente por la tardanza: un 42% recibió fecha demasiado lejana y un 30% abandonó la consulta al mejorar antes de ser atendido. Además, un 44% tuvo que esperar entre 5 y 10 días, y un 21,6% estuvo más de una hora en la sala de espera.

En salud mental, la situación no mejora. El 17,7% de los encuestados acudió por problemas emocionales o psicológicos, y quienes lo hicieron por la vía pública esperaron casi cuatro meses. Además, el 40% de los casos no fueron atendidos por un especialista, sino por un médico de familia.

La tecnología, que podría ser una aliada, aún genera rechazo. El 64% nunca ha accedido a su historia clínica online; el 34,6% lo desconoce y un 21,5% no sabe usar Internet. Además, la mayoría se muestra incómoda ante el uso de inteligencia artificial en procesos clínicos. Un 46 % se siente preocupado por el uso de sus datos por empresas privadas, aunque solo un 40 % muestra inquietud si quien evalúa una radiografía es una IA.

La población otorga al sistema sanitario una nota media de 6,02 sobre 10, con un 23,7% directamente suspendiéndolo. El sistema sanitario español sigue enfrentando el desafío de combinar accesibilidad, calidad y modernización tecnológica sin perder la confianza de los ciudadanos.

