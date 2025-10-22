La DGT lanza una impactante campaña de tráfico para frenar las imprudencias al volante: "Puedes morir o perder tu vida"

La Dirección General de Tráfico (DGT) estrena una campaña que recupera la “línea dura” para advertir de las consecuencias de una pequeña imprudencia. El lema no deja margen a la indiferencia: “En un siniestro de tráfico puedes morir o perder tu vida”.

El objetivo, subraya Tráfico, es conmover, interpelar y movilizar a la ciudadanía para reforzar la idea de que la seguridad vial es una responsabilidad compartida y profundamente humana.

La pieza central muestra a un conductor que aparta la vista de la carretera para mirar el móvil. Ese segundo de distracción desencadena un choque mortal: fallecen una madre y su hija. Él sobrevive, pero su vida ya no es la misma. La campaña subraya que, si no mueres, “pierdes tu vida”: llegan las lesiones, el proceso penal, las noches de insomnio, las pastillas y la ansiedad. El mensaje, de nuevo, apela a la decisión que podía haberse evitado.

La DGT insiste en que las secuelas de un siniestro son “reales, profundas y para toda la vida”. Detrás de cada accidente hay una elección: distracciones, velocidad inadecuada o alcohol. La campaña lo verbaliza con frases que golpean:

“Corres más un día porque llegas tarde y tardas una vida en olvidarlo”

“Conduces después de tomarte una y eres responsable de dos vidas menos”

Dónde y hasta cuándo verás la campaña

El despliegue incluye varias piezas audiovisuales, cuñas para radio, creatividades para exterior y medios impresos, además de una página web específica. El plan de difusión arranca este jueves y se mantendrá hasta el 14 de diciembre en televisiones, cines, emisoras, postes publicitarios, diarios y redes sociales.

La fotografía legal también forma parte del aviso. Ahora mismo hay más de 4.000 personas en prisión por delitos contra la seguridad vial. El marco penal existe y se aplica, y la campaña lo recuerda para situar la responsabilidad en el centro del debate público.

Adiós a los triángulos

En paralelo al mensaje de fondo, el contexto normativo se mueve: las balizas V16 sustituirán a los triángulos de emergencia, una medida aprobada por el Consejo de Ministros y que será obligatoria desde enero de 2026. Otro paso en la misma dirección: evitar riesgos añadidos en el arcén y reducir accidentes secundarios.

