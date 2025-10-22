Una mujer se asusta por una araña mientras conduce y choca contra un coche y tres motocicletas en Palma

En la calle Joan Miró del barrio de Porto Pi (Palma) este martes ha ocurrido algo tan inesperado como cotidiano, aunque en esta ocasión acabó en siniestro. Según informó este miércoles la Policía Local, una conductora de 72 años se sobresaltó al ver una araña dentro de su vehículo. El susto derivó en un volantazo y en la pérdida de control del coche.

Tras la maniobra brusca, el turismo impactó contra otro coche y tres motocicletas que se encontraban correctamente estacionadas. No hubo alcance entre vehículos en circulación ni se registraron colisiones frontales: el siniestro se limitó a los vehículos aparcados en el tramo afectado. La conductora explicó a los agentes que el accidente se produjo de forma fortuita por la aparición repentina del arácnido en el habitáculo.

Sin heridos, solo daños materiales

Pese a la espectacularidad de la escena y a la cadena de impactos, el balance es positivo en términos personales: no hubo heridos. Los daños son exclusivamente materiales, tanto en el turismo de la conductora como en el coche y las tres motos estacionadas contra los que colisionó. Los servicios de emergencia no tuvieron que realizar traslados sanitarios.

Al lugar acudieron agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) de la Policía Local de Palma, que se hicieron cargo del atestado de tráfico. También iniciaron las gestiones para localizar a los propietarios de los vehículos dañados con el fin de canalizar las reclamaciones ante las compañías aseguradoras. La intervención se desarrolló sin incidencias añadidas y con normalización progresiva de la vía, muy transitada a esa hora de la tarde.

El parte policial incide en el elemento que desencadenó el siniestro: la distracción causada por la irrupción de la araña dentro del coche.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.