Padres de chicas asesinadas piden cambios en la Ley del Menor

La sentencia del 'Cuco' ha reabierto la polémica sobre el endurecimiento de la Ley del Menor. Los padres de Marta del Castillo y de otras niñas asesinadas por menores exigen al Gobierno que se cambie la ley. Para conseguir apoyos han convocado una manifestación para el próximo 28 de mayo.



Hace unos meses ni se conocían, pero a día de hoy comparten la misma causa. Todos, padres y madres, han perdido a sus hijas a manos de menores de edad.



El último caso ha sido el de Marta del Castillo. La sentencia del 'Cuco', ha reavivado la polémica sobre la Ley del Menor. Según el juez sabe dónde se encuentra el cuerpo de Marta, pero se niega a decirlo.



"No puede existir reinserción. Él lleva dos años supuestamente reinsertándose. ¿Qué han conseguido?", asegura Eva Casanueva, madre de Marta del Castillo.



Otro caso similar es el de Marimar Bermúdez, la madre de Sandra Palo que ve como 'El Rafita', uno de los asesinos de su hija, sigue dellinquiendo tras cumplir tres años de internamiento en un centro de menores.



"Lo que no se puede permitir es que un asesino que haya matado, raptado, violado, y quemado sea condenado a cuatro años porque es menor de edad", protesta Marimar.



Los padres de Maores y de Esther, dos niñas asesinadas, también contemplan como las penas impuestas a las menores que acabaron con la vida de sus hijas fueron de un máximo de ocho años de internamiento en un centro de menores y después un historial delictivo limpio.



"¿Por qué la gente no puede saber lo que han hecho?", reflexiona la madre de Maores y Esther.